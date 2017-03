Sập nhà xưởng có thể do chưa lắp thanh giằng

Ngày 25-1, ông Trần Văn Dũng, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương, cho biết nguyên nhân ban đầu có thể do hệ thống dàn khung nhà xưởng bằng sắt được thi công nhưng chưa lắp thanh giằng.

Theo phân tích của ông Dũng, khi thi công các trụ chịu lực của dàn khung nhà xưởng bằng sắt phải lắp đặt các thanh giằng nhằm cố định hệ thống khung nhà. Tuy nhiên, qua giám định hiện trường đã phát hiện một số thanh giằng chưa được lắp đặt. Do đó, khi có lực tác động (có thể do hai cần cẩu bị đổ sập vướng vào nóc khung nhà xưởng) đã kéo toàn bộ hệ thống này ngã sập theo kiểu “domino”.

Được biết, ngoài nạn nhân chết đã được chuyển về quê Nghệ An an táng, chín nạn nhân khác đang được điều trị tại BV huyện Thuận An (tỉnh Bình Dương) và BV Chợ Rẫy (TP.HCM). Nguyên nhân chính thức vụ sập nhà xưởng hiện đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

H.TUYẾT