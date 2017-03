Sập tháp dừng chân, hai người chết tại chỗ

Bất ngờ tháp đổ sập, toàn bộ khối bê tông hàng chục tấn của mái tháp đè hai công nhân đang đứng phía dưới chết tại chỗ. Hai người còn lại may mắn thoát chết. Hai công nhân xấu số là Nguyễn Minh Tiến (24 tuổi), Lê Văn Bình (28 tuổi) đều ngụ ấp 6, xã An Thạnh, Bến Lức, Long An.

Một nhân chứng cho biết trong quá trình thi công, anh Tiến, anh Bình cùng hai công nhân khác mỗi người đập một chân trụ tháp, khi đập được khoảng nửa chân cột thì bất ngờ khối bê tông của mái tháp đổ sập.

TƯỜNG VÂN