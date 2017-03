Sập tường, 4 em nhỏ bị đè chết

Theo Ngọc Minh (TNO)

Chiều 28.9, ông Ngô Tiến Ngọc, Chủ tịch UBND H.Ngọc Lặc (Thanh Hóa) cho biết trên địa bàn xã Quang Trung, H.Ngọc Lặc vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 4 cháu nhỏ bị thiệt mạng.Các nạn nhân gồm: Bùi Văn Nam (9 tuổi), Trương Văn Thành (10 tuổi), đều ngụ thôn Quang Hợp, xã Quang Trung; Phạm Văn Đăng (12 tuổi), Bùi Phạm Ngọc Bảo (9 tuổi), đều ngụ tại thôn Ràm, xã Quang Trung.Thông tin ban đầu cho biết vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 sáng 28.9 tại khu đất của gia đình bà Bùi Thị Lan ở thôn Ràm. Khi ấy một nhóm 5 em nhỏ đứng xem chiếc máy múc đang san lấp trong khu vườn nhà bà Lan thì bất ngờ một bức tường dài khoảng 5 m, cao gần 2 m bất ngờ đổ ập xuống.Hậu quả 2 cháu Nam, Đăng chết tại chỗ; 2 cháu Thành, Bảo được người dân đưa đi cấp cứu nhưng cũng đã tử vong ngay sau đó.Một em trong nhóm là Trần Phú Triệu (9 tuổi, ngụ tại thôn Quang Hợp) do đứng quay mặt về phía bức tường nên đã nhanh chân chạy thoát.Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra vụ việc.Ngay trong chiều 28.9, gia đình và chính quyền địa phương đã tổ chức an táng cho các cháu.