Sập tường, 5 người thương vong

Vụ tai nạn thương tâm trên xảy ra vào lúc 11h ngày 10/11 tại gia đình anh Trần Ký ở xóm 2 xã Vượng Lộc.



Theo thông tin ban đầu, từ sáng sớm, biết nhà anh Ký phá dỡ nhà cũ để xây nhà mới, 5 người đàn ông trong xóm đã tới để làm giúp.



Đến 11h, sau khi phá dỡ một phần ngôi nhà bằng búa, 5 người làm giúp này đã quay sang phá dỡ bức tường lớn bằng hình thức xô cho bức tường này sập xuống. Chuyện không may đã xẩy ra, bức tường nách bên cạnh cũng bất ngờ sập theo, đè luôn cả 5 người này.



Cả 5 người bị đè xuống dưới đống gạch ngói vỡ nát. Những người có mặt đã nhanh chóng chạy đến bốc dỡ đống đổ nát để cứu, do bị tường đè nên anh Đào Văn Thuận (xóm 2) và anh Trần Xuân Danh (xóm 3) đã tử vong trên đường đi cấp cứu.



3 người còn lại bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Can Lộc, trong đó có 1 người bị thương rất nặng đã được người nhà đưa ra Hà Nội.



Vụ tai nạn thương tâm trên đã nói lên thực trạng xây dựng tự phát lâu nay tại các vùng nông thôn ở Hà Tĩnh.



Được biết gia cảnh hai gia đình của anh Thuận và anh Danh rất nghèo túng. Tai nạn xẩy ra đã khiến 4 đứa trẻ trong hai gia đình phải chịu cảnh mồ côi bố.

Hiện trường vụ sập nhà thương tâm tại xã Vượng Lộc trưa ngày 10/11.

Vị trí 5 người hàng xóm làm giúp bị vùi lấp dưới đống đổ nát.

Mọi người đang làm lễ tại khu vực hai nạn nhân tử vong.

Vợ vợ con một nạn nhân đau đớn khóc khi người chồng, người cha mất.

Một vết nứt tiếp theo trong ngôi nhà đang phá dỡ, có nguy cơ sập tiếp.

Theo Duy Tuấn (VNN)