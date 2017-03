Sập tường trường mầm non, sáu trẻ nhập viện

Trong đó có một cháu bị chấn thương nặng, hiện đang được cấp cứu tại BV Việt Đức.

Cô Phùng Thị Mùi, Hiệu trưởng Trường Mầm non Dũng Tiến, cho biết sự cố xảy ra ở lớp bốn tuổi gồm 39 cháu, tuy nhiên thời điểm đó chỉ có hơn 20 cháu đang ăn. Theo cô Mùi, Trường Mầm non xã Dũng Tiến được đưa vào hoạt động từ cuối năm 2011. Trước khi xảy ra sự cố, tường nhà không có biểu hiện gì bất thường. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thường Tín điều tra làm rõ.

NB