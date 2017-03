Sapa có thể lạnh 0 độ C

Dự báo đêm về sáng 17-12, nhiệt độ thấp nhất ở Sa Pa giảm đến 1-2 độ C. Các khu vực có độ cao từ 2.000m trở lên so với mặt biển nhiệt độ thấp nhất khả năng giảm tới 0 độ C.

7 giờ sáng 16-12, trạm Khí tượng Sa Pa quan trắc được nhiệt độ thấp nhất giảm đến 5 độ C, đến khoảng 9 giờ sáng nhiệt độ tụt tới 2,7 độ C, mức thấp nhất tính từ đầu mùa đông đến nay. Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, khiến nhiệt độ các tỉnh biên giới phía bắc liên tục giảm thấp. Giảm nhiệt mạnh hơn là các khu vực núi cao. Phụ nữ vùng cao gùi củi về nhà để sưởi ấm. Trời rét ngọt thấu xương, kèm theo mưa phùn, sương mù vẫn tồn tại. Rất đông phụ nữ các dân tộc vùng cao Sa Pa gùi củi từ lán trên nương về nhà để sưởi ấm chống lại giá rét Dự báo đêm về sáng 17-12, nhiệt độ thấp nhất ở Sa Pa giảm đến 1-2 độ C. Các khu vực có độ cao từ 2000m trở lên so với mặt biển như xã Ô Quý Hồ, San Sả Hồ, Lao Chải..., nhiệt độ thấp nhất khả năng giảm tới 0 độ C. Nguy cơ xảy ra băng giá, sương muối, hoặc mưa đông kết tạo thành băng giá là rất cao. Đây là một hiện tượng thời tiết rất nguy hại cho cây trồng và vật nuôi các loại. Theo Lưu Minh Hải (Dân Việt)