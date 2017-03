Sapa rét 11 độ C

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, nền nhiệt độ đã giảm mạnh, trời se lạnh, vùng núi cao chuyển rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất sáng nay tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc) chỉ còn 16 độ C; Mù Cang Chải (Yên Bái) ở mức 18 độ C; Hoàng Su Phì (Hà Giang) 17,5 độ C; Sìn Hồ (Lai Châu) xuống còn 13,7 độ C; đèo Pha Đin (Sơn La) xuống mức 14,1 độ C; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) giảm xuống 13,7 độ C.

Sapa (Lào Cai) nhiệt độ giảm xuống mức thấp nhất, rét 11,2 độ C.

Không khí lạnh cũng đã gây mưa vừa, mưa to ở nhiều nơi.

Cụ thể, Văn Chấn (Yên Bái) và Bát Xát (Lào Cai) mưa 47 mm, Mường La (Sơn La) 60 mm…

Dự báo, từ ngày mai 15.9, nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc sẽ tăng dần.

Theo Quang Duẩn (TNO)