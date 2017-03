Sạt đất ở tỉnh Lào Cai, ba công nhân bị vùi chết

Ba nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị Thương, sinh năm 1991, quê ở Thanh Hóa; Trần Thị Huệ, sinh 1975, quê ở Hải Dương và Phan Văn Dũng, (sinh 1983, quê ở Lào Cai. Cả ba đều là công nhân của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Lan có trụ sở đóng tại phường Phố Mới, tỉnh Lào Cai.



Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do bị đất lấp, địa điểm bị sạt nằm sát tỉnh lộ 151 từ Lào Cai đi Văn Bàn thuộc xã Sơn Thủy, cách cầu Khe Lếch khoảng 100m, cách huyện lỵ Văn Bàn về phía Đông Bắc 7km.



Có mặt tại hiện trường, anh La Ngọc Dương, đội cứu hộ huyện Văn Bàn cho biết ba công nhân này bị vùi lấp trong lúc đang nghỉ trưa ăn cơm nhờ trong bếp của gia đình anh Nguyễn Việt Tâm, công nhân bảo vệ của Công ty Việt-Trung khai thác mỏ sắt Quý Xa. Vào thời điểm xảy ra sạt đất không có mưa.



Theo người dân địa phương, trước đó gia đình anh Tâm đã nạo vét một lượng đất sau bếp để mở rộng làm nhà, do mất "chân" nên khối lượng đất còn lại đã bất ngờ ập xuống.



Ngay sau khi biết tin xảy ra tai nạn, lực lượng cứu hộ địa phương xã Sơn Thủy và huyện Văn Bàn đã có mặt dùng phương tiện máy xúc, cuốc xẻng đào bới cứu nạn nhân, nhưng do khối đất quá lớn nên các nạn nhân đều đã tử nạn.



Hiện chính quyền địa phương và doanh nghiệp đã làm các thủ tục cần thiết hỗ trợ tiền và điều kiện khác, đồng thời báo cho gia đình biết để mang thi thể các nạn nhân về an táng theo thủ tục./.



Theo Hương Thu (TTXVN/Vietnam+)