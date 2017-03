Sát hại bà nội cướp tiền chơi game

(PL)- Đại tá Nguyễn An Ninh, Trưởng Công an huyện Phù Mỹ (Bình Định), cho biết công an đã ra quyết định tạm giữ Võ Nhật Trường (15 tuổi, ngụ xã Mỹ Chánh Tây, huyện Phù Mỹ) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó chiều 25-8, khi thấy bà nội của mình là cụ Trần Thị Văn (83 tuổi) đang ở nhà một mình, Trường lấy khăn bịt mặt, dùng đá đập vào đầu liên tiếp làm bà bị thương nặng rồi lấy 700.000 đồng bỏ đi. Qua truy xét, cơ quan công an xác định Trường là nghi can chính của vụ cướp. Bước đầu Trường khai nhận cướp tiền của bà nội để chơi game. TL