Sát hại bạn vì bị nghi nhặt 300.000 đồng

(PL)- Ngày 15-3, cơ quan Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hạnh (trú xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu) về tội giết người.

Trước đó, sáng 12-3, Hạnh mời anh Mai Văn Kiếm (trú cùng xã An Hòa) cùng hai người bạn đến nhà nhậu. Chiều cùng ngày, Kiếm đến nhà Hạnh hỏi: “Tao uống rượu ở nhà mày bị mất 300.000 đồng. Mày có lấy tiền của tao không?”. Hạnh trả lời không có thì Kiếm rút điện thoại ra gọi con trai và một người bạn đến nhà Hạnh để buộc Hạnh phải trả lại tiền nhặt được. Gọi xong điện thoại, Kiếm lấy điếu cày trong nhà Hạnh để đánh Hạnh, Hạnh lấy con dao gọt hoa quả đâm trúng tim Kiếm khiến Kiếm gục chết tại chỗ. LĐ