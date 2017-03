Sát hại tình cũ, tẩu thoát cùng tình mới

Truy tìm kẻ gây án

15h ngày 18-12, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội nhận được tin báo của Công an phường Yên Phụ, Tây Hồ về việc: Tại khách sạn Sao Mai 1, số 10 Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội có một cô gái bị chết. Công an quận Tây Hồ đã báo cáo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC 14); Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP Hà Nội xuống hiện trường tiến hành các hoạt động điều tra ban đầu.

Vũ Tuấn Linh và Thủy.

Nạn nhân là một cô gái khoảng ngoài 20 tuổi, nằm chết trên giường. Đồ đạc, tài sản có dấu hiệu bị lục soát. Trong người nạn nhân, tổ công tác thu được một giấy biên nhận rút tiền ở Ngân hàng Hạ Long, Quảng Ninh, qua đó xác minh thì được biết nạn nhân tên là Nguyễn Thị Vân Chi, 25 tuổi, trú tại Đồng Mai, Yên Hưng, Quảng Ninh.

Theo lời khai của nhân viên lễ tân khách sạn Sao Mai, khoảng 6h30' ngày 18-12, chị Chi đi bộ một mình vào khách sạn và yêu cầu cho thuê một phòng nghỉ theo giờ. Nhân viên lễ tân xếp phòng 406 rồi chị Chi tự đi lên phòng. Đến khoảng 15h cùng ngày, nhân viên khách sạn lên kiểm tra phòng 406 thì phát hiện chị Chi đã chết…

Qua xác minh, các trinh sát được biết, Nguyễn Thị Vân Chi là nhân viên massage ở khách sạn thuộc khu Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh. Theo bạn bè của chị Chi thì thời gian gần đây Chi có quan hệ tình cảm với một người đàn ông tên là Vũ Tuấn Linh, 28 tuổi, quê ở Vĩnh Phúc, hiện đang làm thầu xây dựng tại Hạ Long, Quảng Ninh.

Từ thông tin này, mũi trinh sát thứ 2 đã khẩn trương đi Vĩnh Phúc để xác minh về Vũ Tuấn Linh. Qua đó được biết anh ta có HKTT tại phường Đồng Xuân, Phúc Yên, Vĩnh Phúc, hiện đã có vợ con đề huề ở đây. Năm 2002, Linh tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Phúc và làm giáo viên dạy toán tại trường THCS Trung Mỹ, Bình Xuyên. Quá trình làm giáo viên, Linh đã học tại chức khoa Xây dựng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Năm 2007, Linh thôi không làm giáo viên nữa mà đi làm thầu xây dựng cho đến nay.

Đến 2h20' ngày 21-12, lực lượng Công an quận Tây Hồ phối hợp với Đội 9, PC 14, A22 Bộ Công an đã bắt giữ được Vũ Tuấn Linh khi Linh đang cùng bạn gái là Phạm Thị Thủy, SN 1982, trú tại phường Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh tại một nhà nghỉ ở thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc.



Phòng 406- nơi xảy ra vụ trọng án và tài sản của nạn nhân bị lục tung trong phòng.

Gã cai thầu máu lạnh

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Linh khai nhận, cách đây khoảng 3 tháng, trong một lần đi chơi Linh đã quen với Vân Chi, khi đó đang là nhân viên massage và giữa hai người đã nảy sinh tình cảm. Mối quan hệ này kéo dài một thời gian thì việc làm ăn của Linh gặp khó khăn, nợ nần chồng chất. Biết chị Chi có một số tiền kha khá gửi tiết kiệm, nên Linh đã đặt vấn đề vay của người yêu để giải quyết công việc. Có lẽ muốn giúp đỡ Linh nên chị Chị đã rút tiền để cho anh ta vay. Nhưng gần đây, thấy Chi nhiều lần giục phải trả tiền, trong khi Linh lại chưa có để trả nên hai bên đã xảy ra mâu thuẫn.

Ngày 17-12, hai người rủ nhau đi Hà Nội chơi và giải quyết chuyện tiền nong. 22h, Linh mượn được chiếc ôtô của người bạn và chở Chi đi từ Bãi Cháy. Nhưng dọc đường xe bị hỏng nên mãi đến 5h ngày 18-12 thì hai người mới đến Hà Nội. Linh bảo Chi vào khách sạn thuê phòng nghỉ trước, còn mình vờ đi sửa xe nhưng thực chất là gọi điện cho Phạm Thị Thuỷ (người cũng vừa được Linh ngỏ lời yêu) lúc đó đang ở Quảng Ninh rủ lên Hà Nội chơi. Thuỷ đồng ý và đón xe khách lên Hà Nội ngay.

Khoảng 12h30', Thuỷ đến Hà Nội và được Linh đón về khách sạn Sao Mai 1 và thuê phòng 206 (Linh biết chị Chi đang ở phòng 406 khách sạn Sao Mai vì trước đó chị Chi đã gọi điện báo cho Linh). Sau khi "vui vẻ" với Thuỷ khoảng 30 phút tại phòng 206, Linh nói với Thuỷ ở lại đó để anh ta lên phòng 406 gặp Chi giải quyết một số vấn đề...

Linh vào phòng 406 nói chuyện với Chi một lúc thì giữa hai người xảy ra cãi vã, chửi bới nhau thậm tệ. Sau một hồi to tiếng, anh ta đã dùng dao, gậy kết thúc cuộc đời của cô gái đáng thương. Gây án xong, Linh lục soát đồ đạc và lấy đi chiếc điện thoại cùng toàn bộ số tiền và giấy tờ tuỳ thân mà Chi để trong chiếc ví. Khi ra khỏi phòng 406, Linh đã ôm theo bọc áo đựng dao, gậy và chốt cửa như không có chuyện gì xảy ra. Xuống đến phòng 206, Thuỷ hỏi Linh: "Tình hình thế nào?", anh ta lạnh lùng trả lời: "Anh vừa đập nó rồi". Sau đó hai người trả phòng.

17h cùng ngày, Linh lái ôtô cùng Thuỷ quay lại Quảng Ninh. Trên đường đi, Linh đã nói cho Thuỷ biết việc mình vừa giết chị Chi. Khi đến cây cầu thuộc địa phận thị xã Uông Bí, Linh bảo Thuỷ vứt hết bộ quần áo dính máu, dao, gậy… xuống sông. Đi tiếp đến khu du lịch Tuần Châu thì Linh bảo Thuỷ đốt hết số giấy tờ tuỳ thân mà anh ta lấy được của chị Chi.

Ngày 21-12, do sợ bị cơ quan Công an phát hiện nên Linh và Thuỷ đã từ Bãi Cháy - Quảng Ninh về Vĩnh Phúc để trốn. Khi đến thị xã Phúc Yên, hai đối tượng vào thuê nhà nghỉ thì đã bị lực lượng Công an Hà Nội phát hiện, bắt giữ. Hiện Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, bắt khẩn cấp Vũ Tuấn Linh về hành vi giết người; Phạm Thị Thuỷ bị bắt vì hành vi che giấu tội phạm. Vụ án đang được điều tra mở rộng.





Theo H.Giang - T.Hoà (CAND)