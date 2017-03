Sạt lở núi đá Ngũ Hành Sơn, đè sập nhà dân

Lúc 12 giờ 30 cùng ngày, một tảng đá nặng hàng chục tấn từ độ cao hơn 50 m, nằm lưng chừng ngọn Mộc Sơn, gần với khu dân cư đã sập xuống nhà ông Lê Thanh Chiến (tổ 33, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn). Tảng đá đã phá hủy một phần ba ngôi nhà, chủ yếu là nhà bếp và công trình phụ (ảnh). Rất may lúc đó gia đình ông Chiến đang ăn cơm trưa ở nhà trên nên không có ai bị thương.

Theo ông Tươi, nơi xảy ra sự cố không nằm trong khu vực phục vụ khách du lịch mà chủ yếu là nơi sản xuất đá mỹ nghệ. Tuy nhiên, hàng chục năm nay, người dân đã dừng khai thác đá tại đây. Do đó nguyên nhân không phải do tác động của con người mà do mưa nắng lâu ngày gây sạt lở. Hiện lãnh đạo quận Ngũ Hành Sơn đã chỉ đạo lập tức sơ tán 18 hộ dân tổ 33 có nguy cơ bị uy hiếp do lở núi.

Ảnh: LÊ PHI

Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn Nguyễn Nho Trung cho biết nơi vừa xảy ra sự cố đã được quy hoạch giải tỏa để xây dựng một số hạng mục thuộc dự án Công viên văn hóa tâm linh Ngũ Hành Sơn, hiện đang chờ đất tái định cư để đưa dân đi. Chính quyền cũng nhiều lần khuyến cáo người dân không lấn chiếm đất sát chân núi để sản xuất nhưng nhiều hộ không chấp hành. “Lãnh đạo quận Ngũ Hành Sơn sẽ đề xuất UBND TP Đà Nẵng cho ưu tiên giải tỏa các hộ dân gần chân núi, đồng thời gia cố những điểm có nguy cơ sạt lở để đảm bảo an toàn” - ông Trung cho biết thêm. Tại khu vực này cách đây hai năm cũng xảy ra lở núi làm sập một số nhà dân.

HẢI CHÂU - LÊ PHI