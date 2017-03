Sạt lở ở Năm Căn, 5 người bị thương

Vụ sạt lở đêm 9-5 và sáng 10-5 đã nhấn chìm 5 ngôi nhà - Ảnh: Đông Triều



Vụ sạt lở cũng ảnh hưởng nặng nề một căn hộ lân cận, thiệt hại ước tính ban đầu hàng trăm triệu đồng. 5 người bị thương do vụ sạt lở, trong đó có 2 người bị thương khá nặng phải đưa đi cấp cứu. Sáng cùng ngày, Bí thư Huyện ủy Năm Căn, ông Trần Văn Hiện, đã thành lập đoàn đến thăm hỏi, động viên, chỉ đạo lực lượng chức năng nhanh chóng giúp đỡ các hộ dân trục vớt tài sản, sớm ổn định cuộc sống.Chính quyền huyện Năm Căn cũng sắp xếp chỗ ở tạm, xuất ngân sách 20 triệu đồng hỗ trợ bước đầu cho 5 hộ bị mất nhà cửa do sạt lở.Trao đổi với PV, ông Trần Văn Hiện cho biết khu vực sạc lở nằm ngay trung tâm chợ Hàng Vịnh, có trên 100 hộ kinh doanh, buôn bán.Đây là một trong những điểm nóng của Năm Căn, hầu như năm nào cũng xảy ra sạt lở nhưng công tác vận động, di dời gặp nhiều khó khăn do địa điểm sát mé sông, thuận tiện buôn bán. Sắp tới huyện xây dựng khu nhà lồng chợ Hàng Vịnh phía sâu trong nội đồng để di dời những hộ buôn bán nơi đây để bà con yên tâm kinh doanh.Trước đó đêm 9-5, cách điểm sạt lở trên khoảng 1km cũng có một căn nhà khác cùng toàn bộ tài sản, vật dụng bị nhấn chìm dưới dòng sông do lở đất.Theo ĐÔNG TRIỀU (TTO)