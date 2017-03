"Sát thủ" giấu mặt trên quốc lộ

“Sát thủ" giấu mặt



Ngày 4/7, một vụ tai nạn xảy ra ở Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Bình Thắng, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương) khiến 1 người chết tại chỗ, 1 bị thương nặng. Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân vụ tai nạn ban đầu xuất phát từ nạn rãi đinh trên đường. Công an đã tìm thấy nhiều cây đinh tự chế găm sâu vào bánh xe máy của 2 nạn nhân nói trên.



Anh Nguyễn Văn Ninh dắt bộ vì xe "dính" bẫy của "đinh tặc". Ảnh: Tử Trực

Trước đó, khoảng 21h ngày 17/6, anh Phạm Tấn Minh chở vợ cùng 1 đứa con nhỏ 6 tuổi (ngụ quận Thủ Đức), khi đang điều khiển xe máy lưu thông trên Quốc lộ 1A (hướng từ Q.12 về Q.Thủ Đức). Vừa qua khỏi cầu vượt An Sương (Q.12), xe anh Minh loạng choạng và ngã nhào vào lề đường vì “dính” đinh ở bánh xe trước. Vụ tai nạn khiến anh Minh bị thương nặng ở phần đầu, phải may 5 mũi kim . Còn con anh Minh bị trật khớp tay, vợ bị xay xát tay chân.



Theo số liệu thống kê của Ban An toàn giao thông các quận, huyện đã có hàng trăm vụ tai nạn liên quan đến “đinh tặc” xảy ra trong nhiều năm qua.



Nở rộ dịch vụ của “đinh tặc”



Dọc theo tuyến Quốc lộ 1A qua TP.HCM (đoạn từ Trạm 2, Q.Thủ Đức) đến giáp ngã ba đường cao tốc TP.HCM – Trung Lương (Q.Bình Tân), PV chứng kiến nhiều nạn nhân “dính” bẫy của “đinh tặc”.



Các điểm vá xe mọc lên như... "nấm" trước cổng trường ĐH Nông Lâm TP.HCM. Trong các điểm vá xe này luôn đông khách. Ảnh: Tử Trực

Nhiều nhất là khu vực trước trường Đại học Nông Lâm TP.HCM. Tại đây, khoảng 30 phút đã có hơn 10 người đi đường phải dắt xe đi bộ vì bị cán đinh.



Các dịch vụ “vá xe di động” cũng “mọc” lên khá nhiều. Nhìn thấy người đi đường "dính" bẫy, các đối tượng này nhanh chóng tiếp cận, đem lời ngon ngọt sẽ lấy giá hữu nghị. Khi vá xe xong, họ lại lấy giá cao ngất. Khi nhìn thấy chúng tôi chụp hình về một người vá xe di động đang “hành nghề”, một chủ tiệm vá xe kế bên hăm dọa, đòi đánh và đập máy chụp hình.



Những cây đinh tự chế luôn được bẻ cong để tăng tính "sát thương". Ảnh: An Bang

“Điểm đen” về nạn rải đinh hoành hành kế tiếp là khu vực gần ngã tư An Sương và trạm thu phí An Sương-An Lạc…Tại những điểm này, nhiều người đi xe máy phải dắt bộ trên đường tìm chỗ vá xe.



Anh Nguyễn Văn Ninh, công nhân KCN Tân Tạo cho biết, xe vừa bị cán đinh dưới cầu vượt Bình Phước xong, lên tới cầu vượt An Sương lại phải dắt bộ vì cán đinh tiếp tục.



Chưa có “thuốc” trị ?



Bà Nguyễn Thị Cẩm Chi, Phó Chủ tịch UBND phường Linh Trung, quận Thủ Đức - Đơn vị quản lý đoạn đường trước trường ĐH Nông Lâm và xa lộ Hà Nội cho biết, năm 2008, phường phối hợp cùng Công an tổ chức mai phục và bắt quả tang các chủ tiệm vá xe đã rải đinh.

Do đó, đến năm 2009 các đối tượng này đã giảm, không còn lộng hành như trước. Riêng từ đầu năm 2010 vẫn chưa phát hiện trường hợp nào rải đinh "bẫy" người đi đường (?).



Theo bà Chi, đoạn đường do phường quản lý có rất nhiều đối tượng phức tạp, do đó để dẹp nạn “đinh tặc” rất khó, cần phải có sự phối hợp cơ quan Công an.

"Hiện phường có đội vá xe lưu động do Đoàn Thanh niên tổ chức và để lại số điện thoại trên đường cho người dân. Nhưng bị các đối tượng này liên tục gỡ bỏ. Thậm chí bọn chúng còn đe dọa, đòi hành hung vì cho rằng đã cướp miếng ăn”- bà Chi nói.



Trên quốc lộ 1A đi qua TP.HCM, không ít cảnh tượng người đi đường phải dắt bộ vì nạn "đinh tặc". Ảnh: Tử Trực

Ông Trần Ngọc Hổ, Chủ tịch UBND Q.12 (nơi cũng có nạn “đinh tặc” lộng hành) cho biết, quận đang chỉ đạo Công an quận cùng UBND phường các cấp liên tục tuần tra trên tuyến Quốc lộ 1A. Thường xuyên kiểm tra và xử phạt các tiệm sửa xe có giá cao. Đồng thời, buộc ký cam kết không tái phạm.

Theo ông Hổ, Q.12 có 2 phường nạn "đinh tặc" lộng hành mạnh nhất là phường Thạnh Xuân và An Phú Đông. "Nếu chúng ta tập trung tôi nghĩ sẽ giải quyết được nạn "đinh tặc". Tuy nhiên, cần phải có sự phối hợp nhiều ngành, nhiều đơn vị. Thậm chí xử lý hình sự các đối tượng này, nếu lỏng tay nạn rải đinh sẽ bùng phát"- ông Hổ nói.

“Chém” đẹp người đi đường



Nhiều điểm vá xe cố định trước trường ĐH Nông Lâm TP.HCM có giá "cắt cổ”, từ 15-20.000 đồng/miếng vá, nếu thay ruột sẽ lên 85-90.000 đồng. Trong khi đó, giá ở những chỗ khác thấp hơn khá nhiều. Theo một người thợ vá xe, giá vá xe thường chỉ khoảng 7.000 đồng/miếng vá, ruột xe khoảng 50.000 đồng.



Theo quan sát của chúng tôi, nhiều xe của người đi đường khi vào các tiệm vá xe đều phải thay ruột. “Nếu lơ là, những người vá xe này cố tình móc cho ruột xe từ 1 lỗ cho đến 3, 4 lỗ. Hoặc móc ruột xe cho rách rộng ra để khỏi vá, buộc thay ruột mới. Thay ruột mới vừa ít tốn công, vừa có nhiều tiền hơn”- một nạn nhân của "đinh tặc" cho biết.



Theo Tử Trực (VNN)