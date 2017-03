Sát thủ Luyện sa lưới do chú rể đoái công chuộc tội

“ Việc đưa đối tượng Luyện về Việt Nam là lực lượng công an đã vận động, thuyết phục chú rể Luyện là Lê Văn Nghi - người đưa Luyện sang Trung Quốc trước đó, tiếp tục quay sang Trung Quốc tìm Luyện đưa về để lập công chuộc tội. Nghi đã tìm đến Hoàng Văn Trai là người cùng làng sang Sùng Trổ, Bằng Tường, Trung Quốc nơi Luyện trú ngụ. Sau khi gặp Luyện, Nghi đưa Luyện đi ăn uống rồi nói Luyện đi theo nhưng không nói rõ là đi đâu.



Theo báo Dân Trí cho biết, sáng nay 1-9, Thượng tá Bùi Văn Điển - Trưởng phòng PC 45, Công an tỉnh Lạng Sơn - thông báo :“ Việc đưa đối tượng Luyện về Việt Nam là lực lượng công an đã vận động, thuyết phục chú rể Luyện là Lê Văn Nghi - người đưa Luyện sang Trung Quốc trước đó, tiếp tục quay sang Trung Quốc tìm Luyện đưa về để lập công chuộc tội. Nghi đã tìm đến Hoàng Văn Trai là người cùng làng sang Sùng Trổ, Bằng Tường, Trung Quốc nơi Luyện trú ngụ. Sau khi gặp Luyện, Nghi đưa Luyện đi ăn uống rồi nói Luyện đi theo nhưng không nói rõ là đi đâu.

Đối tượng liên tục hỏi đi đâu nhưng Nghi và Trai dỗ dành Luyện đi theo. Khi xe ô tô đến gần biên giới, cả 3 lại đi theo đường mòn mốc biên giới 1057. Sau khi về đến biên giới, Nghi bí mật tách đoàn và điện thoại cho lực lượng chức năng. Chúng tôi đã triển khai rất nhiều trinh sát phục kích và bộ đội biên phòng dọc biên giới tại khu vực đó. Tổ công tác phối hợp bắt được Luyện. Luyện khai báo thành khẩn, khai rằng trên quá đường trốn chạy đã giấu vàng tại nhà chú rể nhưng không cho ai biết. Trong lúc gia đình chú rể đi vắng, Luyện đã bọc vàng bằng túi bóng, giẻ và cho vào 1 lọ thủy tinh đem ném vào nhà vệ sinh lẫn với hố phân để cất giấu. Chúng tôi đã truy tìm tang vật. Nghi đã lập công chuộc tội và đã báo cáo toàn bộ sự việc lên cơ quan chức năng. "



