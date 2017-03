Sau 20 năm, nhiệt độ ở Sa Pa tụt xuống mức 8 độ C

Ruộng bậc thang ở Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh: Nguyễn Thủy/TTXVN)





Cùng thời điểm này, các trạm khí tượng trên địa bàn Lào Cai cũng quan trắc được nhiệt độ ở các mức khác nhau: tại thành phố Lào Cai 16 độ C; thị trấn Phố Ràng (Bảo Yên) 15 độ C, vùng núi Bắc Hà 11 độ C.Theo kỹ sư Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Lào Cai, đã lâu lắm (từ năm 1994) nhiệt độ ở Sa Pa mới hạ thấp đến như vậy vào tháng Chín Âm lịch. Đây là hiện tượng hiếm thấy trong nhiều năm nay. Đây cũng là dấu hiệu bất thường báo hiệu diễn biến thời tiết năm nay rất phức tạp và có thể rét kéo dài và rét sâu hơn mọi năm.Dự báo thời tiết khu vực Tây Bắc nói chung và Lào Cai nói riêng trong những ngày tới, vùng núi cao Sa Pa tiếp tục dao động ở mức 8 đến 10 độ C.Các khu vực vùng thấp nhiệt độ phổ biến từ 26-28 độ C, vùng núi trong khoảng 11-13 độ C. Tiết trời bắt đầu hanh khô, các địa phương và cơ quan chức năng cần tăng cường cao công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong thời gian tới./.