Sau 3 giờ 20 tổ bảo vệ mới biết cháy

Hai đơn vị từ chối bán bảo hiểm Theo ông Vũ Khắc Quyết, hai tháng trước BQL TTTM Hải Dương đã lắp đặt 20 vòi nước chữa cháy và 28 bình cứu hỏa. BQL TTTM Hải Dương cũng từng đề nghị bảo hiểm Quân đội và bảo hiểm Pjico (chi nhánh tại Hải Dương) bán bảo hiểm cháy nổ nhưng các đơn vị này đã từ chối bán bảo hiểm sau khi khảo sát. Cháy xe SH, hai chị em chết ngạt Khoảng 3 giờ 50 phút sáng 17-9, người dân phát hiện cháy tại căn nhà 15/12 đường số 7, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 (TP.HCM). Cửa khóa nên người dân leo tường vào dập lửa. Người dân dùng bình xịt nước vào chân cầu thang, nơi để chiếc xe SH đang phát cháy. Khi dập được lửa, anh Nguyễn Văn Y cũng vừa về tới (anh vừa chở vợ ra chợ bán thịt heo). Anh chạy lên lầu thì thấy hai em Nguyễn Thị Kim Huyền (14 tuổi, học sinh lớp 9) và Nguyễn Thị Thanh Hương (10 tuổi, học sinh lớp 5) nằm bất động trên đệm, người ám khói đen. Mọi người đưa hai em đi cấp cứu nhưng không qua khỏi do bị ngạt khói. Theo Trung tá Nguyễn Thanh Việt, Phó Trưởng Công an phường Thạnh Mỹ Lợi, vụ cháy có thể xuất phát từ chiếc xe SH. Hiện khung xe này đã được đưa về công an để giám định. K.PHỤNG - X.NGỌC