Sau 3 năm trở về tố cáo "mẹ mìn"

Ngày 8-12, VKS huyện Đắk R'lấp (Đắk Nông) đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Thị Đăng (67 tuổi, quê ở Bắc Giang, tạm trú xã Đắk Ru, huyện Đắk R'lấp, Đắk Nông) về tội buôn bán phụ nữ.

Đỗ Thị Đăng tại cơ quan điều tra.

Một ngày đầu tháng 10, tại trụ sở Ban Công an xã Quảng Tín (huyện Đắk R'lấp, Đắk Nông), một người phụ nữ trẻ, trên khuôn mặt còn hằn những nét bàng hoàng đã tìm gặp đồng chí Trưởng Ban Công an xã để tố cáo một "mẹ mìn" đã lừa dối, dụ dỗ những cô gái trẻ về một cuộc sống "thiên đường" nơi xứ lạ; sau đó, chúng bán họ sang Trung Quốc làm gái mại dâm.

Người phụ nữ là H'S. (20 tuổi, trú xã Quảng Tín, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông) chính là một trong những nạn nhân của đường dây buôn bán phụ nữ từ Đắk Nông bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm. Chị H'S. cho biết: Một ngày cuối tháng 6/2006, chị được một người phụ nữ đứng tuổi giới thiệu là "mẹ của chị Hồng”, một chủ gara ôtô lớn tại xã Quảng Tín) rủ đi bán quần áo tại Hà Nội với mức lương từ 1 đến 1,5 triệu đồng/tháng.

Ngày 3-7-2006, chị H’S. được đưa đến cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn). Khi đến nơi, "mẹ chị Hồng" liền gọi điện cho 2 người đến đón. H'S. được họ đưa sang Trung Quốc bán cho một động mại dâm.

Một lần H'S. tiếp khách là một thanh niên Trung Quốc tên Lý Chấn Vũ và sau khi nghe H'S. kể về hoàn cảnh bi đát của mình, anh ta rất cảm thông, đem lòng thương yêu rồi chuộc về làm vợ, sống tại Quảng Tây (Trung Quốc) từ đó đến nay.

Ngày 11-10, H'S. cùng chồng và hai con trở về thăm quê hương, cha, mẹ, ông bà của H'S. Sau khi được sự động viên của người thân, H'S. đã dũng cảm đến Công an xã Quảng Tín tố cáo những kẻ buôn người.

Công an huyện Đắk R'lấp đã xác định được đối tượng tự giới thiệu là "mẹ chị Hồng" chính là Đỗ Thị Đăng (67 tuổi, quê ở Bắc Giang, trú tại xã Đắk Ru, huyện Đắk R'lấp, Đắk Nông). Ngày 29-10, cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R'lấp đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Đỗ Thị Đăng về tội buôn bán phụ nữ.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Đăng đã khai nhận: Đầu năm 2006, con gái của Đăng là Hoàng Thị Hơn (tức Dung, 39 tuổi) và chồng là Kiều, đang sinh sống tại xã Bảo Đại (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) điện thoại vào Đắk Nông đặt vấn đề tìm phụ nữ đưa sang Trung Quốc "gả chồng".

Sau đó, Đăng (với biệt danh là "mẹ của chị Hồng") cùng con riêng của mình là Nguyễn Thị Tấm đã tìm gặp dụ dỗ và lừa được 3 cô gái trên địa bàn huyện Đắk R'lấp, Đắk Song đưa ra cửa khẩu Tân Thanh - Lạng Sơn giao cho vợ chồng Hơn - Kiều bán cho các động mại dâm ở Trung Quốc. Sau đó, Đăng và Tấm được Hơn - Kiều trả cho 14 triệu đồng.

Được biết, Hoàng Thị Hơn (Dung) đã bị Công an tỉnh Bắc Giang bắt về tội buôn bán phụ nữ trong một vụ án khác.

Vụ án đang được mở rộng.



Theo Gia Bảo (CAND)