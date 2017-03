Sau 4 ngày bắt lại được 91 con cá sấu

Theo ông Hải, tuy vẫn chưa xác định được cụ thể số cá sấu ra ngoài là bao nhiêu, nhưng theo dự đoán, số lượng cá sấu còn trú ẩn trong khu vực đầm lầy phía sau Trường tiểu học Kim Đồng là không nhiều, khoảng 2-3 con.



Cùng ngày, ông Phan Văn Đặng, Giám đốc trang trại thủy sản của Công ty Quốc Việt thông tin, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân địa phương, công ty đang tiến hành xây dựng thêm một lớp rào chắn bằng lưới B 40 ở phía trong bức tường rào cao 1,8 m.



Sáng ngày 15.10, ông Dương Tiến Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau có mặt tại hiện trường vụ cá sấu sổng chuồng. Ông Dũng yêu cầu Công ty Quốc Việt kết hợp với kiểm lâm và địa phương có phương án bảo vệ nghiêm ngặt vùng cá sấu sổng chuồng, đồng thời bơm tát các ao đìa để bắt số cá sấu đã ra ngoài trong thời gan sớm nhất.



Ông Nguyễn Thành Trung, Đội Kiểm lâm cơ động (Chị cục Kiểm lâm Cà Mau) cho hay: “Hiện chúng tôi kết hợp với Công ty Quốc Việt bằng mọi cách kiểm tra số lượng cá sấu trong hồ, để biết được lượng cá sấu còn ở bên ngoài. Dù còn sót 1 con, chúng tôi cũng bố trí lực lượng truy bắt cho bằng được, đảm bảo an toàn cho người dân địa phương, giúp bà con yên tâm lao động sản xuất, sinh hoạt”.



Như báo chí đã thông tin, khoảng 5 giờ sáng ngày 12.10, bức tường rào của trang trại nuôi cá sấu thuộc Công ty Quốc Việt bị sập một đoạn dài hơn 30 m nên có rất nhiều cá sấu có trọng lượng từ 50 -80 kg thoát ra ngoài, đe dọa đến sự an nguy của người dân địa phương và “bao vây” Trường Tiểu học Kim Đồng của xã này, gây hoang mang, lo sợ cho người dân địa phương





