Sau bảy ngày, 34 tổ CSCĐ đã chặn được tội phạm

Chiều 27-12, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Huỳnh Kim Thanh, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an TP.HCM, cho biết từ khi ra mắt và triển khai 34 tổ cảnh sát cơ động (CSCĐ), một số tuyến đường, khu vực trọng điểm đã được đảm bảo an toàn. Các tổ tổ chức tuần tra, kiểm soát, tấn công trấn áp tội phạm, chặn đứng nhiều băng nhóm chuẩn bị phạm tội…

Bình yên trên những tuyến đường nóng

Theo Thượng tá Thanh, trong quá trình kiểm tra nếu phát hiện tội phạm, biểu hiện nghi vấn phạm tội, côn đồ, càn quấy, tàng trữ vũ khí, có biểu hiện coi thường pháp luật… thì CSCĐ được quyền tạm giữ người, phương tiện, tang vật để yêu cầu công an địa phương phối hợp giải quyết. Trường hợp có thông tin tội phạm trên đường tuần tra, CSCĐ phải trực tiếp xử lý. Khi làm nhiệm vụ, CSCĐ mặc trang phục chuyên ngành màu đen, được trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ đủ mạnh để sẵn sàng tấn công trấn áp tội phạm, đối tượng manh động, quá khích… Theo nhận định của nhiều người dân, qua tuần lễ đầu triển khai các tổ CSCĐ, tình hình an ninh trật tự dần được ổn định, các đối tượng tội phạm, tệ nạn ở địa bàn trọng điểm co vòi lại. Trên một số tuyến đường nổi tiếng phức tạp trước đây người dân lưu thông qua lại cảm thấy an toàn.

Nhóm thanh niên bị CSCĐ tạm giữ vì tàng trữ hung khí vào đêm 26-12. Ảnh: CTV

Chặn đứng tội phạm từ trứng nước

23 giờ 45 phút đêm 26-12, tổ tuần tra CSCĐ làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Văn Linh (địa bàn ấp 2A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh), phát hiện 10 thanh niên đi năm xe máy có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng xe để kiểm tra. Kiểm tra xe biển số 59C2-150.77, cảnh sát phát hiện có hai mã tấu dài và một con dao. Cùng lúc, tốp thanh niên này bỏ chạy nên cảnh sát đuổi theo bắt giữ được ba người. Cả ba khai tên Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Công Thọ và Võ Chí Tâm đang mang hung khí đến điểm hẹn đánh nhau thì bị ách giữa đường.

Trước đó, rạng sáng 22-12, tổ tuần tra CSCĐ trên quốc lộ 22 được anh Nguyễn Văn Thanh, chủ quán cà phê ở ấp Đình (xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn), trình báo nữ nhân viên của quán là Lê Thị Mạnh vừa bị một nhóm thanh niên bắt giữ. Ngay trong đêm, tổ tuần tra truy tìm nhưng chưa ra manh mối. Đến khoảng 4 giờ cùng ngày, anh Thanh điện thoại báo chị Mạnh được thả ra nhưng bị lấy mất hai ĐTDĐ. Tổ CSCĐ tiếp tục lần theo và bắt giữ được ba nghi can, thu một dao Thái Lan cùng ĐTDĐ tang vật của nạn nhân.

Qua công tác tuần tra, kiểm soát, các tổ CSCĐ cũng đã chặn đứng nhiều vụ băng nhóm chuẩn bị phạm tội. Cụ thể, vào đêm 24-12, tổ CSCĐ tuần tra bám theo xe ô tô (biển số 52F-7593) do có dấu hiệu bất thường. Khi ô tô dừng lại, một nhóm người nhảy xuống, tay cầm tuýp sắt chạy về hướng giao lộ Võ Văn Kiệt - Hồ Học Lãm. Lập tức, các CSCĐ triển khai vây bắt được ba người cùng sáu tuýp sắt, năm cây chĩa nhọn, một xe ô tô và một xe máy. Người cùng tang vật được bàn giao cho Công an phường An Lạc (quận Bình Tân) tiếp tục xử lý.

Từ ngày 20 đến 26-12, lực lượng CSCĐ Công an TP.HCM đã phát hiện và giải quyết 14 vụ việc liên quan an ninh trật tự. Trong đó khám phá một vụ bắt giữ người trái pháp luật, năm vụ tàng trữ vũ khí trái phép, ba vụ chống người thi hành công vụ, một vụ sử dụng trái phép chất ma túy và hai vụ cố ý gây thương tích. Đồng thời, tạm giữ 24 đối tượng, thu giữ nhiều hung khí (mã tấu, dao các loại, tuýp sắt, chĩa), 15 xe máy và một ô tô…

TUYẾT KHUÊ