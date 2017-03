Sau loạt bài “Cuộc chiến phế liệu”: Công “điên” sa lưới

Theo Công an thị xã Thuận An, trước đó báo Pháp Luật TP.HCM đăng tải loạt bài “Cuộc chiến phế liệu” có nhắc đến Công “điên”. Thực tế Công đã nằm trong tầm ngắm của công an do liên quan nhiều hoạt động tội phạm. Đầu tháng 2-2012, Công “điên” cùng hai đồng phạm tham gia một vụ thanh toán băng nhóm giang hồ tại khu dân cư 434 (ấp Bình Đáng, phường Bình Hòa, Thuận An).

Theo cơ quan điều tra, Công “điên” là đối tượng hình sự cộm cán. Những nhà máy, xí nghiệp không bán phế liệu với giá rẻ cho Công “điên” thì bị Công cho đàn em tới quậy phá. Ngoài ra, Công còn nhận bảo kê quán xá, nhà hàng trên địa bàn thị xã Thuận An, Dĩ An.

VÕ BÁ