Sau lũ, cả làng thành bình địa

Siêu bão tiến vào biển Đông Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện có một cơn bão (mang tên Usagi) đang tiến vào biển Đông. Đây là một cơn bão rất mạnh, có thể ảnh hưởng đến Việt Nam. Trong ngày 21-9, bão di chuyển theo hướng giữa tây tây bắc và tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Chiều 21-9, vị trí tâm bão cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 100 km về phía nam tây nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, tức là từ 167 đến 201 km/giờ, giật trên cấp 17. Do ảnh hưởng của bão, từ sáng sớm hôm nay khu vực giữa biển Đông gió mạnh dần lên cấp 8, sau tăng lên cấp 12, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 16, giật trên cấp 17. Biển động dữ dội. HOÀNG VÂN Quảng Nam, Đà Nẵng: Ít nhất năm người chết, mất tích do lũ. Sáng 20-9, trong lúc đang thả lưới đánh cá trên sông Vu Gia, người dân phát hiện một xác nam thanh niên trôi dạt vào khu vực cầu Quảng Huế. Theo thống kê, đến nay tại Quảng Nam và TP Đà Nẵng đã có ít nhất năm người chết, mất tích do lũ. LÊ PHI Đắk Lắk: Tìm được thi thể ba nạn nhân bị lũ cuốn. Ngày 20-9, công tác tìm kiếm sáu nạn nhân còn mất tích trong vụ 12 người bị lũ cuốn trôi trưa 17-9 trên sông Ea H’leo (xã Ia Jlơi, huyện Ea Súp) tiếp tục diễn ra. Đến chiều tối đã tìm được thi thể ba nạn nhân gồm: Đào Văn Dinh (sinh năm 1955), Đào Thị Thúy và một nạn nhân nữ chưa xác định được danh tính. Như vậy, đã có bốn người thoát nạn, năm người chết được tìm thấy và còn ba người mất tích. HOÀNG VY Quảng Trị: Một thôn bị cô lập. Ngày 20-9, tại xã A Xing (huyện Hướng Hóa), cầu Tăng Quang bị lũ cuốn trôi khiến cho thôn Tăng Quang thuộc xã này bị cô lập hoàn toàn. Trận lũ khiến huyện Hướng Hóa thiệt hại khoảng 50 tỉ đồng. Nhiều tuyến đường giao thông, công trình thủy lợi hư hại nặng, hàng chục nhà dân bị sập. VIẾT LONG Gia Lai: Cứu 19 người dân Campuchia khỏi lũ dữ. Mưa lớn kéo dài cộng với nước từ thượng nguồn đổ về đã gây ngập lụt nhiều vùng tại huyện Ozadao, tỉnh Rattanakiri, Vương quốc Campuchia. Được sự đề nghị của phía bạn, BĐBP tỉnh Gia Lai đã triển khai lực lượng ứng cứu. Qua gần 7 giờ đồng hồ, cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Ia Lốp đã giải cứu thành công 19 người dân Campuchia trong vùng lũ về nơi an toàn, trong đó có bảy trẻ em, năm phụ nữ. THÙY HƯƠNG Hà Tĩnh: Quốc lộ 8 sạt lở, giao thông tê liệt. Ngày 20-9, tỉnh Hà Tĩnh có mưa to, cùng lúc Nhà máy thủy điện Hố Hô và Nhà máy thủy điện Hương Sơn cùng xã lũ khiến nhiều con đường bị ngập sâu. Hàng ngàn học sinh ở huyện Hương Khê, Hương Sơn (Hà Tĩnh) phải nghỉ học. Quốc lộ 8A (đoạn qua huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) đi cửa khẩu quốc tế Cầu Treo bị sạt lở gây ách tắc giao thông. ĐẮC LAM Nghệ An: Chưa tìm thấy năm người trên ô tô bị nước cuốn trôi. Sau hơn một ngày đêm nỗ lực tìm kiếm, đến tối 20-9 lực lượng cứu nạn vẫn chưa tìm được năm nạn nhân cùng chiếc xe bảy chỗ bị nước cuốn trôi trong chiều 19-9. Công an huyện Nghĩa Đàn đã tạm giữ ông Trương Văn Thái (Đội phó Đội Thanh tra giao thông số 3, thuộc Sở GTVT tỉnh Nghệ An, người điều khiển xe trên) để điều tra. Cùng ngày, tỉnh Nghệ An có thêm hai người chết và mất tích do lũ cuốn. ĐẮC LAM - AN LONG