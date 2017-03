Sáu người bị tạm giữ trong vụ đưa quan tài đến UBND tỉnh Bắc Giang

Khi ngồi trên ghế, thấy anh Khương có biểu hiện sức khỏe không bình thường nên công an đã đưa anh đi cấp cứu ở bệnh viện. Đến nơi, anh Khương chết. Công an và VKSND Bắc Giang đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi.

Sáng 25-7, đại diện công an tỉnh trao giấy tờ cho cha ruột anh Khương nhưng một số người gây sức ép để ông không nhận. 13 giờ cùng ngày, gia đình đưa anh Khương đi an táng thì một số người đã kích động đưa xe tang lên thẳng UBND tỉnh, tạo thành đám đông vây quanh trụ sở. Một số người kéo đổ tường rào khu cổng phụ và ném đá vào công an. Sáu người đã bị tạm giữ.

Hiện UBND tỉnh Bắc Giang đang chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chức năng của tỉnh phối hợp với cơ quan pháp y trung ương sớm làm rõ, công khai kết quả nguyên nhân cái chết của anh Khương. Quan điểm của tỉnh là giải quyết vụ việc đảm bảo khách quan, trung thực, nếu có vi phạm thì xử lý nghiêm trước pháp luật.

BC (Theo TTXVN)