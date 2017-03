Sáu người chết trong bồn dầu cá

Sáng 4-9, một tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra tại Nhà máy tinh luyện dầu cá của Công ty CP Đầu tư và Phát triển đa quốc gia IDI đóng tại Cụm công nghiệp Vàm Cống, QL 80, ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp. Sáu nạn nhân được chở đi cấp cứu nhưng đã chết trước khi đến bệnh viện.

Tử vong do bồn hiếm khí?

Theo báo cáo nhanh của Công an huyện Lấp Vò, tai nạn xảy ra khoảng 9 giờ sáng 4-9. Sáu người đã chết gồm: Lâm Thanh Phong (ngụ phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp), Mai Hữu Tôn (giám đốc nhà máy, ngụ xã Bình Thành, huyện Lấp Vò), Triệu Bá Trà (phó giám đốc nhà máy, ngụ xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ), Trần Tấn Lợi (ngụ xã Hòa Long, huyện Lai Vung, Đồng Tháp), Lê Đình Thái và Lê Xuân Thuận (cùng ngụ huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Cũng theo Công an huyện Lấp Vò, sự cố xảy ra khi anh Lâm Thanh Phong vào khu vực bồn chứa mỡ cá để lấy mẫu. Do trong bồn thiếu ôxy nên anh Phong bị ngạt và té vào bồn. Thấy vậy, anh Tôn chạy đến dùng tay kéo anh Phong lên nhưng cũng bị ngạt, té vào bồn theo anh Phong. Tương tự, những nạn nhân còn lại thấy vậy cũng chạy đến định cứu người rồi tuần tự té hết vào bồn chứa mỡ. Sự việc xảy ra rất nhanh. Khi các công nhân làm việc bên ngoài khu vực bồn chứa phát hiện, họ chạy đến đập bồn, vớt các nạn nhân lên nhưng các nạn nhân đã tắt thở trước khi chở đến bệnh viện.

Đám tang của kỹ sư Mai Hữu Tôn.

Bà Ngô Thị Khanh (mẹ anh Tôn) ôm cột nhà khóc ngất từng hồi trước cái chết quá đột ngột của con trai. Ảnh: VĨNH SƠN

Được biết hằng tuần, công nhân của nhà máy phải lấy mẫu (dầu cá) chứa trong các hồ để phân tích. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, anh Phong và anh Lợi được phân công lấy mẫu trong bồn cao khoảng 9 m. Lúc này, mực nước dưới bồn xuống thấp nhưng anh Phong không dùng dụng cụ lấy mẫu mà đã leo xuống cầu thang. Khi tới gần nửa bồn, anh Phong bị ngộp và ngất xỉu.

Chiều 4-9, một trung tá Công an huyện Lấp Vò cho hay: “Công an huyện đang phối hợp với các ngành liên quan bảo vệ, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc. Lúc vớt xác các nạn nhân thì một người đến tiếp cứu cũng bị xỉu, sau đó tỉnh lại. Cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi và đến chiều thì xác các nạn nhân được trả về cho gia đình an táng”.

Giám đốc nhà máy cũng bị nạn

Chúng tôi đến thăm gia đình anh Mai Hữu Tôn nằm bên bờ sông Hậu, gần hiện trường vụ tai nạn, trong lúc xác anh Tôn vừa được chuyển về nhà. Không khí tang thương bao trùm, cha mẹ, vợ và em gái anh Tôn khóc ngất từng hồi. Ông Mai Văn Trường (cha anh Tôn) mếu máo kể, khoảng 9 giờ sáng, khi ông đang chạy xe ôm thì một người bạn điện thoại báo tin con trai bị nạn. Ông tất tả chạy về nhà chở vợ đến BV Đa khoa huyện Lấp Vò. “Khi vợ chồng tui vào thì thấy nó đã chết rồi. Người nó bầm tím và dính đầy mỡ cá. Tui và vợ tui chết lặng. Cuộc đời vợ chồng tui nhờ có một mình nó. Tôi đã chịu biết bao gian khổ để nuôi nó ăn học thành tài nhưng bây giờ thì hết rồi” - ông Trường bàng hoàng kể.

Ông Trường cho biết anh Tôn có tới hai bằng kỹ sư ở ĐH Bách khoa TP.HCM. “Gia đình tui nghèo và chỉ có hai đứa con. Nó là thằng con trai lớn, rất có hiếu với cha mẹ. Em gái nó lấy chồng về Bến Tre nên mọi chuyện vợ chồng tui nhờ vào một tay nó” - ông Trường xót xa nói.

Anh Tôn mất để lại vợ và một đứa con gái bốn tuổi. Chị Nguyễn Thị Kim Hồng (vợ anh Tôn) cho biết vợ chồng chị đã làm tại công ty trên khoảng sáu năm. Anh Tôn hiện giữ chức giám đốc Nhà máy tinh luyện dầu cá thuộc Công ty CP Đầu tư và Phát triển đa quốc gia IDI, còn chị là giám đốc kinh doanh của công ty.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo huyện Lấp Vò đã đến chia buồn cùng gia đình một số nạn nhân. Phía công ty cũng hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 100 triệu đồng để lo hậu sự. Đến chạng vạng tối qua, công an vẫn còn khám nghiệm hiện trường.

Từng có sự cố xì gas Ngày 21-7-2008, nhà máy đông lạnh thủy sản thuộc công ty này tại cụm công nghiệp Vàm Cống (huyện Lấp Vò) từng xảy ra sự cố hàng loạt công nhân đột nhiên ngất xỉu. Nguyên nhân là ống dẫn gas vào khu vực phi lê cá tra bị xì mối hàn, khoảng 80 công nhân hít phải khí gas và bị ngất. Công ty CP Đầu tư và Phát triển đa quốc gia IDI chuyên xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông; mua bán, chế biến thủy hải sản, chế biến thức ăn thủy sản…

VĨNH SƠN