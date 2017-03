Sau tết, chen nhau làm hộ chiếu qua Lào, Thái Lan lao động

(PL)- Hàng ngàn người dân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh ngày 15-2 đã đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh chen chúc nhau mong sớm được làm hộ chiếu để xuất ngoại sang Lào và Thái Lan.

Chỉ số ít người có mục đích du lịch, còn lại là tranh thủ công việc nhà nông nhàn rỗi sau tết để tới những nước trên kiếm việc làm.

Tình trạng chen lấn này dự báo còn tiếp diễn trong những ngày tới. Ảnh: ĐẮC LAM Theo Thượng tá Tô Hữu Trí, Phó Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Nghệ An thì những ngày bình thường chỉ có 300-350 người đến làm hộ chiếu, giấy thông hành. Nhưng cứ đến những ngày sau tết Nguyên đán, lượng người đến làm thủ tục xuất nhập cảnh cao gấp khoảng sáu lần. Trước tình hình trên, phòng phải huy động 100% quân số và huy động thêm lực lượng từ các đơn vị khác đến bảo vệ trật tự. Đến 18 giờ cùng ngày, cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Nghệ An vẫn đang tiếp tục cấp hộ chiếu cho người dân… Dự báo người dân Nghệ An, Hà Tĩnh đến xin cấp hộ chiếu sẽ tiếp tục đông trong những ngày tới. ĐẮC LAM