Sáu thuyền viên được cứu sống sau gần 24 giờ trôi trên biển

Ngay khi được cứu sống, một thuyền viên trên con tàu bị nạn đã mượn điện thoại thông báo về gia đình và kể lại sự việc. Vào khoảng 18 giờ ngày 28-2, khi tàu BTH 88217 TS đang trên đường vào bờ thì gặp sóng to gió lớn, các thuyền viên cố sức chống chọi nhưng bất ngờ một con sóng bổ nhào làm tàu lật úp và chìm nhanh xuống biển.

Các thuyền viên kịp thời bơi thoát ra khỏi tàu và may mắn tìm thấy chiếc thúng của tàu đang trôi trên biển. Sau một hồi vật lộn với sóng dữ, khoảng nửa giờ sau, tất cả 6 thuyền viên đều lên được chiếc thúng và trôi tự do trên biển. Do điện thoại bị ướt nên không ai liên lạc được với đất liền.



Sau gần 24 giờ trôi tự do trên biển, đến 17 giờ ngày 29-2, may mắn được một tàu cá phát hiện và cứu sống.

* Trước đó vào chiều 28-2, tàu cá BTH 88217 TS, công suất 45 CV cùng sáu thuyền viên do ông Lê Văn Thanh (trú tại KP11, phường Mũi Né, Phan Thiết, Bình Thuận) là chủ tàu và cũng là thuyền trưởng mất tín hiệu liên lạc khi tàu này đang trên đường vào đất liền. Được biết tàu cá BTH 88217 TS xuất phát từ Mũi Né đi hành nghề câu mực vào khoảng 0 giờ ngày 28-2, đến 16 giờ 30 cùng ngày thì mất liên lạc. Vị trí cuối cùng mà gia đình chủ tàu liên lạc được với thuyền trưởng khi tàu cách đất liền 18 hải lý về phía Đông.