Sáu tỉnh, thành ì ạch đổi thẻ BHYT

Sau hơn sáu tháng áp dụng mẫu thẻ BHYT mới, địa phương đổi thẻ ì ạch nhất là Hà Nội, Cao Bằng, Hòa Bình, Tiền Giang, Bến Tre, Cà Mau. Riêng đối tượng cận nghèo, có nơi chỉ cấp thẻ cho được 1%-2% tổng số đối tượng.

Ông Thiết cũng cho hay, cấp thẻ đăng ký khám chữa bệnh (KCB) ban đầu ở tỉnh khác đang có nhiều vướng mắc. Nhiều nơi từ chối không tiếp nhận danh sách từ tỉnh khác đến, không chuyển thẻ kịp thời. Một số địa phương in thẻ bị nhòe, không ăn mực do để phôi bị ẩm, mực in không tốt và chế độ in không đúng quy định. Ngoài ra, có nơi còn từ chối không tiếp nhận danh sách từ tỉnh khác chuyển đến, không xử lý được khi người lao động nghỉ việc… Trong việc quản lý phôi thẻ, nhiều địa phương còn lỏng lẻo, thực hiện không theo quy định, phôi bị xếp đống hỗn độn, không khớp với sổ sách theo dõi. Trong khi người sử dụng phôi rất lãng phí, cơ sở dữ liệu chưa chính xác mà đã ra lệnh in lại hàng chục ngàn thẻ rồi lại vứt đi.

Cũng theo ông Thiết, công tác mở rộng và quản lý đối tượng tham gia BHYT là người nghèo, cận nghèo, trẻ em dưới sáu tuổi chỉ đạt khoảng 70%. Nguyên nhân do công tác bàn giao danh sách giữa cơ quan lao động-thương binh và xã hội và cơ quan BHXH còn chậm. Việc điều tra, khảo sát, lập và xét duyệt danh sách đối tượng tham gia BHYT tại một số địa phương chưa chặt chẽ dẫn đến tình trạng còn sai tên, trùng đối tượng hoặc không đúng đối tượng, gây lãng phí và ảnh hưởng đến công tác thu, cấp thẻ BHYT.

T.NHƯ