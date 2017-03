Sấy gỗ… gây hỏa hoạn

Công an tỉnh Kon Tum đã điều động hàng chục cảnh sát cùng nhiều xe chữa cháy đến hiện trường để dập lửa. Do gặp loại gỗ dễ cháy, kèm theo gió rất mạnh nên lò sấy gần như bị thiêu rụi hoàn toàn. Theo một số nhân chứng, nguyên nhân cháy do thợ bất cẩn trong quá trình nhóm lửa sấy gỗ, nên lửa bắt vào gỗ và bùng cháy. Cách đây một năm, tại lò sấy này cũng đã từng xảy ra một vụ cháy tương tự.

Khoảng 7 giờ 30 đêm 8-1, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại Công ty TNHH May xuất khẩu Mỹ An (phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, An Giang). Khoảng 200 chiến sĩ cùng hàng chục xe chữa cháy được huy động tiếp cứu nhưng gần 3 tiếng sau mới dập được lửa.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra cháy tại công ty có khoảng 60 công nhân đang làm việc nhưng đã kịp thoát thân. Vụ cháy đã thiêu rụi hầu hết vải sợi, phụ liệu, máy móc. Ước tính thiệt hại khoảng 7 tỉ đồng. Nguyên nhân đang được làm rõ.

N.LINH - V.SƠN