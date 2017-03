Say rượu bị lột truồng, còng tay

Ngày 4-7, gia đình anh Hoàng Văn Hậu (phường Tân Thành, quận Dương Kinh, Hải Phòng) đã gửi đơn đến cơ quan chức năng đề nghị làm rõ việc anh Hậu bị đánh trọng thương và bị làm nhục trong khi bị tạm giữ hành chính tại Công an phường Tân Thành.

Rạng sáng cùng ngày, Hậu đã được gia đình đưa đi cấp cứu và điều trị tại khoa Phẫu thuật thần kinh BV Việt Tiệp. Bác sĩ điều trị cho biết bệnh nhân bị chấn thương sọ não, chấn thương cột sống, chảy máu tai, đa chấn thương vùng mặt.

Chích điện, lột đồ…

Anh Hậu kể đêm 2-7, sau khi uống rượu anh có mâu thuẫn với một số thanh niên ở khu vực ngã ba Quý Kim (đường Hải Phòng, Đồ Sơn) nên đã về nhà cầm theo hai con dao phay ra đường. Không tìm thấy nhóm thanh niên kia, Hậu có chửi bới. Một số công an phường Tân Thành ở gần đó đã tiến lại yêu cầu Hậu về không được nên đã gí dùi cui điện làm anh ngã gục xuống đường. Khi tỉnh lại, Hậu thấy mình bị giữ tại trụ sở công an phường, tay bị xích vào cửa sổ, quần áo trên người không còn, đầu, mặt và thân thể có nhiều vết thương, tai chảy máu. Sau đó, Hậu còn bị đưa ra sân sau xích vào ghế, tới khi trời mưa mới được đưa vào phòng khóa tay lên cửa sổ.

Ảnh trái: Nạn nhân Hậu với nhiều vết thương trong khi bị giữ tại trụ sở công an phường. Ảnh: HH Ảnh phải: Hoàng Văn Hậu tại trụ sở Công an phường Tân Thành (Dương Kinh, Hải Phòng). Ảnh do gia đình nạn nhân cung cấp

Một nhân chứng cho biết trước khi xảy ra vụ việc, thấy Hậu cầm hai con dao múa may và nói chuyện điện thoại chứ không hề chém ai cả. Lát sau có hai công an tới đẩy Hậu về rồi có xảy ra cự cãi. Sau đó có thêm một công an phường đi tới cầm dùi cui gí tách tách rồi quật Hậu ngã ra. Theo nhân chứng này, một công an đã đá vào người Hậu, một người khác đấm vào mặt. Thậm chí khi Hậu ngất xỉu, một người mặc thường phục đã cầm cạp quần kéo lê Hậu trên quãng đường khoảng 10 m, rồi cả nhóm khiêng Hậu đưa lên xe máy chở về trụ sở.

Ông Hoàng Văn Lơ (cha Hậu) cho biết khi nghe mọi người hô hoán Hậu bị công an đánh, ông chạy ra đường thấy con mình nằm sõng soài dưới đất, ba bốn công an đứng kế bên. “Sau đó họ kéo và khiêng con tôi chở về công an phường. Tôi cùng anh của Hậu tới công an phường thấy quần áo con tôi bị tụt hết ra, tay bị khóa vào cửa sổ. Anh của Hậu đã chụp lại hình ảnh này” - ông Lơ kể.

Sáng 3-7, ông Lơ quay trở lại đề nghị công an phường đưa con mình đi khám chứng thương nhưng không được giải quyết. Chiều cùng ngày, công an phường gọi gia đình đưa Hậu về. Do gia đình yêu cầu công an phường đưa Hậu đi khám chứng thương nhưng không được đáp ứng nên đã không nhận người. Hậu tiếp tục bị còng tay vào cửa sổ đến tối 3-7. Tối khuya, gia đình mới đưa đi điều trị.

Công an bận việc nên…

Theo Công an TP Hải Phòng, khi tiến hành tuần tra, tổ công tác Công an phường Tân Thành phát hiện Hậu vung dao, chửi bới ở ngoài đường nên đã yêu cầu Hậu về nhà. Hậu không nghe mà còn có hành vi chống đối, lăng mạ, dùng dao lao vào chém hai công an phường nên tổ công tác phải lao vào khống chế đưa về trụ sở. Do Hậu say rượu nên chiều 3-7 công an mới lập xong biên bản, 23 giờ cùng ngày gia đình đã đưa Hậu đi khám chữa.

Trao đổi với báo chí, Thượng úy Nguyễn Anh Tuân, cán bộ Công an phường Tân Thành, thừa nhận những vết thương trên người Hậu là do ông xông vào khống chế Hậu gây ra. Ông Tuân nói những vết thương trên thân thể Hậu có thể do trầy xước khi cọ xát xuống mặt đường. “Sau khi đưa Hậu về trụ sở, công an đã khóa tay Hậu vào cửa sổ. Sau đó, Hậu xin đi vệ sinh rồi đòi ngồi ở sân nên công an đã khóa tay vào ghế ở sân sau” - ông Tuân nói. Lý giải về việc Hậu bị xích tay trong tình trạng trần truồng, ông Tuân nói Hậu đã tự cởi quần áo của mình dù một tay bị còng, đến sáng 3-7 khi gia đình mang quần tới Hậu mới mặc quần lại. (Thực tế người bị còng tay không thể lột áo ra khỏi tay bị còng, trừ khi anh ta xé tay áo này - PV)

Thiếu tá Ngô Thanh Tuấn, Trưởng Công an phường Tân Thành, thừa nhận chiều 3-7, do công an phường từ chối đưa Hậu đi khám chứng thương nên gia đình đã không nhận người. Ông Tuấn lý giải do trong ngày công an phường bận nhiều việc nên không có người đưa Hậu đi khám. “Tôi nghĩ thương tích của anh Hậu không nghiêm trọng nên gia đình có thể tự đưa đi khám chữa được” - Thiếu tá Tuấn nói. Thiếu tá Tuấn cũng thừa nhận công an phường đã còng tay Hậu vào cửa sổ tới tối 3-7 mới mở khóa.

Theo gia đình nạn nhân, sáng 4-7, Thiếu tá Ngô Thanh Tuấn đã tới bệnh viện thăm hỏi Hậu, đồng thời thừa nhận sai trái trong vụ việc, xin bỏ qua.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin đến bạn đọc vụ việc này.

