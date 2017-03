Say rượu dọa mang bom lên máy bay

Theo tường trình của VNA: Trong khi đang làm thủ tục lên máy bay, ông Tuấn đã nói: “Ngày mai tao sẽ đưa bom lên máy bay”. Ngay lập tức sự việc được VNA báo lên bộ phận an ninh sân bay Tân Sơn Nhất. Ông Tuấn và người bạn đi cùng đã bị an ninh sân bay bắt giữ. Ông Tuấn bị say rượu nên không viết nổi bản tường trình.

Đại diện VNA cho biết ông Tuấn dọa mang bom khi đang làm thủ tục và chưa lên máy bay. Bản thân ông Tuấn và người bạn không mang theo hành lý ký gửi nên sau sự cố, việc kiểm tra an ninh diễn ra khá dễ dàng mà không gây xáo trộn lớn. Máy bay vẫn cất cánh theo đúng lịch trình. Với những phát ngôn làm tổn hại đến an ninh hàng không, ông Tuấn sẽ được VNA liệt vào danh sách đen và có thể bị hãng không cho lên máy bay suốt đời.

Đại diện Cảng vụ Hàng không Miền Nam cho biết hành khách phát biểu trong khi say, lại chưa gây tổn hại cụ thể nên việc xử lý chỉ dừng lại ở mức phạt tiền.

TR. HIẾU