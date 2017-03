Say rượu, mang dao đâm nhiều người

(PL)- Ngày 9-12, Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết cơ quan này đã khởi tố bị can, tạm giam bốn tháng đối với Lương Văn Vệ (trú bản Phục, xã Đôn Phục, huyện Con Cuông) về tội giết người.

Sáng 4-12, Vệ cùng cháu Nguyễn Công Hòa (gọi Vệ bằng cậu) đang ngồi nhậu thì xảy ra cự cãi. Vệ cho rằng cháu Hòa mất dạy nên rút dao mà Hòa đang đeo bên hông ra đâm Hòa nhưng Hòa chạy thoát. Vệ cầm dao đuổi theo thì gặp ông Lang Vi Việt (trú cùng bản) đang đi trên đường. Vệ xông vào đâm khiến ông Việt chết tại chỗ. Sau đó, Vệ tiếp tục cầm dao đâm anh Nguyễn Văn Cương (trú xã Bồng Khê, Con Cuông) gục xuống đất. Vệ còn vung dao đòi đâm nhiều người khác cho đến khi bị công an vây bắt. Anh Cương được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thủng dạ dày, mất nhiều máu nhưng may mắn đã qua cơn nguy kịch. Sau khi bị bắt giữ, Vệ tỉnh rượu mới biết mình do uống quá nhiều rượu mà mất hết tính người và hối hận thì đã muộn. Đ.LAM