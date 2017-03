Sẻ chia mùa trăng yêu thương

Mỗi mùa Trung thu là từng mùa ghi dấu những kỷ niệm đẹp trong lòng trẻ nhỏ. Thế nhưng không phải bất kỳ trẻ em nào cũng được hưởng niềm hạnh phúc đơn sơ ấy, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn, lang thang cơ nhỡ. Vì vậy, mỗi mùa trăng cũng là để cộng đồng quan tâm hơn đến các em như một cách chia sẻ niềm vui cho những số phận kém may mắn.

Ngoài những chương trình vui đón Trung thu được tổ chức rầm rộ ở các nhà thiếu nhi diễn ra từ cuối tháng 9 đến nay, hai ngày qua, nhiều chương trình Trung thu tiếp tục diễn ra sôi nổi.

Ấm lòng trẻ vùng lũ

Chủ đề ban đầu của chương trình “Rực rỡ ngàn sao” diễn ra tối nay tại sân khấu ca nhạc Lan Anh là mừng Tết đoàn viên. Thế nhưng sau khi miền Trung bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 9, ban tổ chức đã chuyển nội dung và mục đích chương trình. Các ca sĩ tham gia chương trình cũng rất ủng hộ ý tưởng của ban tổ chức. Vì vậy, ngoài hát mừng Trung thu, các ca sĩ sẽ cùng kêu gọi quyên góp ủng hộ đồng bào, các em thiếu nhi đang phải đối mặt với những mất mát, khó khăn vì thiên tai ở miền Trung.

Theo kế hoạch ban đầu, Trung tâm văn hóa Phật giáo Liễu Quán (TP Huế) sẽ tổ chức chương trình “Ngày Tết Trung thu 2009”. Thế nhưng ban điều hành trung tâm đã thay đổi chương trình vào phút chót: bỏ các hoạt động vui chơi, thi tài, thay bằng việc tặng quà Trung thu vào chiều nay cho tất cả thiếu nhi đăng ký tham dự ngày hội. Phần kinh phí còn lại sẽ dùng mua quà tặng học sinh ở các vùng khó khăn hơn, đặc biệt là trẻ em vùng lũ.

Khắp nơi rộn ràng Trung thu

Trong ngày hội “Đêm trăng cổ tích lần 2” do UBND quận 1, TP.HCM tổ chức vào chiều tối 2-10, ngoài những hoạt động vui chơi, các em thiếu nhi còn được xem các chương trình nghệ thuật: múa lân sư rồng, biểu diễn võ thuật, ảo thuật. Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, nhóm Mắt Ngọc, nhóm hài Hoàng Sơn... cũng đến biểu diễn và giao lưu với các em dịp này.

Nhân Trung thu, Nhà hát kịch TP.HCM tiếp tục đem dự án “Tiếng nói trẻ thơ” diễn ở các tỉnh lân cận TP.HCM và các trường, mái ấm trên địa bàn TP.HCM. Chiều tối qua, đoàn đã có hai buổi diễn tại Bệnh viện Truyền máu huyết học và Nhà thiếu nhi quận Bình Tân. Ngoài phát quà như các chương trình giao lưu thông thường, trẻ em nghèo quận vùng ven này còn được nhận 500 phần quà cho mùa Trung thu thêm ấm cúng.

Trong ba ngày 29, 30-9 và 1-10, trẻ em tại các khu lao động nghèo: khu Lý Chiêu Hoàng (quận 8), Bến xe Miền Đông, chợ cá Bình Điền.... đã vui mừng đón nhận gần 500 cái bánh Trung thu, 12 thùng sữa và hàng trăm lồng đèn do Tổ chức Hope Chapel Việt Nam trao tặng. Hầu hết các em nhỏ nơi đây không được đến trường mà phải mưu sinh sớm bằng các nghề đường phố: đánh giày, bán vé số, ăn xin... nên Trung thu này có lẽ sẽ là một mùa trăng đáng nhớ với từng em.

Mùa trăng này, nhóm tình nguyện Đom Đóm đã mang niềm vui lớn đến cho các em nhỏ khuyết tật tại Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Hóc Môn. Các em được tham gia những trò chơi vận động, được tặng lồng đèn giấy màu do các anh chị Đom Đóm đổ mồ hôi cắt dán. Gắn chiếc lồng đèn vào chiếc xe lăn mình đang ngồi, Mạnh Hùng (Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Hóc Môn) hồn nhiên nói: “Em ước gì ngày nào cũng có Trung thu, ngày nào cũng có mấy anh chị lên chơi”. Sau câu nói của em, không ít tình nguyện viên quay mặt ngậm ngùi. Trong ngày 3 và 4-10, nhóm Đom Đóm sẽ tổ chức Trung thu cho các em nhỏ huyện Bù Đăng (Bình Phước).

Đón trăng trên giường bệnh

Được đón Trung thu sớm nhất có lẽ là các bệnh nhi của Bệnh viện Ung bướu. Các em đã có một ngày hội Vầng trăng yêu thương trọn vẹn do chương trình Ước mơ của Thúy phối hợp với Đoàn thanh niên bệnh viện tổ chức. Những cánh tay gầy guộc run run châm nến thắp lên ngọn lửa tỏa sáng những gương mặt rạng ngời. Trong phút chốc, các em như những con người khác, quên đi nỗi đau, nỗi lo vì bệnh tật. Chỉ thấy nụ cười long lanh trong ánh mắt từng em khi đón nhận chuỗi dây sao may mắn do học sinh hai trường THCS Đức Trí và Trung học thực hành Sư phạm gửi tặng. Nhiều phụ huynh đã rơi nước mắt khi nhìn các bé tung tăng với chiếc lồng đèn.

Các bệnh nhi đã chia sẻ những ước mơ của mình lên những lá thư gửi cho chị Hằng. Em Đặng Thanh Tiến (12 tuổi) chỉ mơ ước được về thăm nhà. Em viết: “Em ở đây bốn năm rồi chị Hằng ơi, cho em về thăm nhà cho đỡ nhớ bạn bè rồi em lại vào bệnh viện. Em sẽ không sợ chích thuốc, uống thuốc; miễn sao được về thăm nhà”. Bệnh nhi Dương Đài Trang (15 tuổi) lại mơ ước: “Nếu chị Hằng cho em khỏi bệnh, em sẽ làm bác sĩ chữa bệnh cho mấy em bị ung thư. Hằng ngày, cha mẹ của mấy em đó sẽ không phải khóc giống ba mẹ em bây giờ”.

Trong đêm hội, được thả ước mơ cùng chị Hằng và hòa vào tiếng trống múa lân rộn ràng, các bệnh nhi như quên đi nỗi đau của bệnh tật, chỉ còn lại niềm vui hồn nhiên và những nụ cười rạng rỡ.