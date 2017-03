Sẽ cưỡng chế 22 hộ dân lấn chiếm KCN An Hiệp

(PL)- Ngày 4-10, UBND huyện Châu Thành (Bến Tre) tổ chức họp báo về việc tiến hành cưỡng chế 22 hộ dân lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ tại Khu công nghiệp (KCN) An Hiệp (xã An Hiệp) vào ngày 6-10 tới.

Theo ông Ngô Văn Măng, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, tất cả hộ dân có nhà và đất trong khu vực xây dựng KCN đã nhận tiền bồi thường và di dời đến nơi ở khác. Nhưng từ tháng 6 đến nay, 22 hộ dân bị giải tỏa trước đây đã tụ tập tại KCN An Hiệp, tái chiếm đất, xây dựng lều tạm bợ, đòi chính quyền địa phương phải tăng giá bồi thường thêm gần 14 triệu đồng/1.000 m2. Được tuyên truyền, giải thích về chính sách bồi thường, tái định cư cùng các chế độ hỗ trợ… nhưng 22 hộ nói trên đều không thỏa mãn, rủ nhau tụ tập và có hành vi quá khích, gây khó khăn cho các doanh nghiệp đang hoạt động. KCN An Hiệp thành lập từ năm 2008, tổng diện tích quy hoạch 72 ha. T.PHÚC