Sẽ dời dân ven kênh về Thủ Thiêm

Không dễ phá dỡ Thuận Kiều Plaza Thời gian qua có thông tin cho rằng chủ đầu tư Thuận Kiều Plaza, đường An Dương Vương, quận 5 (TP.HCM) có thể tháo dỡ cao ốc này để xây mới. Ông Trần Trọng Tuấn khẳng định đến nay Sở Xây dựng chưa nhận được hồ sơ sang tên đổi chủ của Thuận Kiều Plaza, cũng chưa nhận được thông tin chính thức về việc chủ đầu tư phá dỡ công trình này. Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM sau buổi họp báo, ông Lê Hòa Bình, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, thông tin thêm: Theo quy định, có ba trường hợp phải tháo dỡ công trình: để giải phóng mặt bằng; do vi phạm; để đầu tư xây dựng lại công trình mới. Cao ốc Thuận Kiều Plaza thuộc trường hợp thứ ba và trước khi tháo dỡ, chủ đầu tư phải có phương án tháo dỡ, sau đó gửi văn bản thông báo với UBND phường nơi có dự án, không phải xin phép cơ quan chức năng. “Để lên được phương án tháo dỡ công trình 33 tầng này, chủ đầu tư phải có đủ năng lực theo quy định hoặc thuê đơn vị tư vấn có chức năng thực hiện việc này” - ông Bình nói. Cũng theo ông Bình, dù chủ đầu tư không phải xin phép tháo dỡ nhưng cơ quan có thẩm quyền có quyền ngưng thi công bất cứ lúc nào nếu phương án tháo dỡ không đảm bảo an toàn. “Từ trước đến nay trên địa bàn TP đã có nhiều chung cư cũ phải tháo dỡ để xây mới nhưng quy mô lớn như cao ốc Thuận Kiều Plaza là trường hợp đầu tiên” - ông Bình cho hay.