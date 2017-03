Sẽ khởi tố bị can tội cố ý gây thương tích

Ngày 21-9, Thượng tá Lê Xuân Lãng, Trưởng Công an huyện Lai Vung, cho biết: công an đã chính thức khởi tố vụ án cố ý gây thương tích với bé Như Ý từ hôm 18-9 và đã tạm giữ hình sự Lê Thành Tám. Công an đang củng cố chứng cứ để khởi tố bị can với Tám vì những hình ảnh trong chiếc điện thoại di động mà công an thu giữ thể hiện Tám là người đã bạo hành bé Như Ý.

Chiều 21-9 chúng tôi đã gặp Tám đang bị tạm giữ hình sự tại Công an huyện Lai Vung. Tám kể: Trước đây Tám đã có vợ và sinh được đứa con gái 17 tháng tuổi tên là Lê Nguyễn Như Ý. Vợ chồng Tám đã chia tay (nhưng chưa ly dị) và Tám nuôi con, mặc cho người vợ nài nỉ xin nuôi. Khoảng ba tháng trước, Tám và Lan về sống chung như vợ chồng. “Tôi đâu có bạo hành bé Nguyễn Thị Như Ý (con riêng của bà Lan) mà chỉ định dạy dỗ cho bé hết khóc. Tôi có vỗ vào mặt, đánh vào chân và mông nó. Tôi chỉ dùng tay vỗ, dùng thước cây đánh nhằm dạy dỗ, sau đó thì xức thuốc nhưng vết thương chỉ lành bên ngoài rồi lở loét” - Tám biện bạch.

Bé Như Ý đang được điều trị tại BV Đa khoa Đồng Tháp. Ảnh: VS

Chúng tôi hỏi ngay: “Đứa bé mới 9 tháng tuổi có biết gì mà anh dạy kiểu đó?”. Tám đáp: “Tôi không biết!”.

Tại BV Đa khoa tỉnh Đồng Tháp, những vết thương của bé Như Ý bắt đầu lành. Bé đã có thể cựa quậy, lấy đồ chơi. Gặp bà Lan, mẹ Như Ý, chúng tôi cho biết có nhiều người muốn xin cháu Như Ý làm con nuôi. bà Lan nói: “Bé là núm ruột của tôi nên không bao giờ cho ai nuôi”. “Tôi cũng chỉ muốn dạy con cho nó nín khóc chứ đâu nghĩ nó bị như vậy” - bà Lan nói.

Theo công an, Tám vốn sống bình thường nhưng trong thời gian gần đây Tám có biểu hiện bất thường: đi tuyên truyền mê tín dị đoan, hay tổ chức cúng bái, cầu nguyện, xúi người bệnh uống nước sông… “Việc tuyên truyền mê tín này chưa thành băng nhóm, chưa mang tên chính thức nên chưa thể gọi là tà đạo” - Công an huyện Lai Vung cho biết.

Hiện công an đang điều tra theo các hướng: Tám muốn giết bé Như Ý vì mê tín bởi Tám cho rằng bé lớn lên sẽ thành mối họa cho dòng tộc; kế đến là khả năng sau khi giết bé Như Ý con của Lan, Tám lấy con ruột mình với người vợ trước cũng tên là Như Ý để thế vào. Ngoài ra, công an cũng đang làm rõ khả năng Tám ghi hình việc hành hạ bé Như Ý để tống tiền người chồng Đài Loan của Lan.

VĨNH SƠN