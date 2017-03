Sẽ khởi tố vụ án dân trói công an, cán bộ

“Đây là hành vi rất nghiêm trọng, có dấu hiệu bắt giữ người trái luật, chống người thi hành công vụ. Cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án trong vài ngày tới”. Tuy nhiên, trước mắt cơ quan chức năng sẽ làm rõ các sai phạm của cán bộ thôn và xã Kim Bôi. Xã và huyện phải kiểm điểm trách nhiệm…

Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Kim Bôi, ngoài vấn đề người dân bức xúc vì việc khai thác vàng dưới danh nghĩa khai thác cát sỏi gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân thì còn một số vấn đề khác chưa được chính quyền thôn, xã giải quyết thỏa đáng. Cụ thể, trước đây thu tiền xây dựng đài liệt sĩ nhưng không xây, không giải quyết các lò gạch gây ô nhiễm… Cũng theo báo cáo, nguyên nhân dẫn đến sự quá khích của người dân là do có sự kích động của một số người, trong đó có năm người là em trai, em gái và em rể của trưởng Công an xã Kim Bôi. Khi lãnh đạo xã và thôn Bôi Câu đến hiện trường giải thích cho người dân thì ông Bùi Văn Tươi, em trai của trưởng Công an xã Kim Bôi, đã hô hào dân bắt trói trưởng thôn Bôi Câu. Ngoài ra, trong những người khai thác khoáng sản trái phép có ông Bùi Đức Hải, con rể của trưởng Công an xã Kim Bôi…

N.DÂN