Sẽ khởi tố vụ bị can chết trong nhà tạm giữ

(PL)- Ngày 28-1, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến cái chết của bị can Huỳnh Ngọc Hoàng đang bị tạm giữ tại nhà tạm giữ Công an TP Nha Trang.

Chiều cùng ngày, gia đình bị can Hoàng đã đưa thi thể Hoàng về nhà mai táng. Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 26-1, năm bị can cùng buồng giam với Hoàng gồm Cường, Thành, Huy, Hưng và Huy đòi Hoàng phải chia số tiền mà người nhà gửi vào cho cả phòng nhưng Hoàng không chịu. Sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của Hoàng là do bị đánh vỡ gan. Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, Hoàng bị Công an TP Nha Trang bắt tạm giam bốn tháng về tội cướp giật tài sản. Rạng sáng 26-1, Hoàng bị các bạn tù đánh dẫn đến tử vong. LÊ XUÂN