Sẽ khởi tố vụ vợ chủ tịch xã chém cô giáo

Cơ quan công an đang xem xét khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Lễ (vợ ông Lê Hữu Thọ, Chủ tịch UBND xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa) về tội cố ý gây thương tích. Cùng ngày, Công an huyện Sơn Hòa tiếp tục triệu tập bà Lễ lấy lời khai.

Theo điều tra ban đầu, nghi ngờ chồng mình có quan hệ tình cảm với cô Cao Thị Tuyết, Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Sơn Nguyên, sáng 23-6, bà Lễ giật dao của một sạp hàng thịt chém cô Tuyết ngay giữa chợ Sơn Nguyên. Hiện nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện do vết thương quá nặng. Theo Thượng tá Lê Ngọc Tư, bà Lễ đã nhiều lần đánh ghen cô Tuyết.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Quốc Hoàn, Bí thư Huyện ủy Sơn Hòa, cho biết đang chờ kết luận của cơ quan công an để xử lý ông Thọ. Riêng ông Thọ cho rằng “vụ việc không có gì nghiêm trọng, chỉ là va quẹt, gia đình tôi đã cử người đến chăm sóc cô Tuyết tại bệnh viện”.

T.LỘC