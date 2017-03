Sẽ làm rõ danh tính 740 người xài bằng giả

Như tại Hà Nội, cơ quan chức năng bước đầu đã làm rõ có khoảng 60-70 người; 67 người ở Thanh Hóa; 27 người ở Quảng Ninh; 88 người ở Vĩnh Phúc; xa nhất là tỉnh Vĩnh Long cũng có 11 người.

Cơ quan điều tra đã làm việc và thu hồi bằng cấp giả của những người mua bằng tại Hà Nội. Những người này chủ yếu là sinh viên, rất ít người đang đi làm ở các cơ quan nhà nước. Họ khai nhận mua bằng để phòng khi đi xin việc làm. Thời gian tới, cơ quan điều tra sẽ yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát hồ sơ nhân sự để phát hiện người đã sử dụng chứng chỉ tin học, ngoại ngữ giả của đường dây này.

Cuối tháng 2-2009, từ một nguồn tin do Báo Pháp Luật TP.HCM cung cấp, kết hợp với một số thông tin từ Cục A25 (Bộ Công an), PC14 của Công an TP Hà Nội đã lập chuyên án. Tháng 4, chuyên án được phá với 19 đối tượng tham gia, gần 20 ngàn bằng cấp, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ giả được thu hồi, trong đó có sáu đối tượng đã bị khởi tố.

Quá trình điều tra xác định Liên hiệp phát triển nguồn nhân lực và quản trị doanh nghiệp (UHDEM) (trụ sở tại 26 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã bán cho nhiều người các loại chứng chỉ tin học, ngoại ngữ giả. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong toàn quốc đang sử dụng lao động rà soát hồ sơ nhân sự của đơn vị mình. Nếu phát hiện có người đã sử dụng chứng chỉ tin học, ngoại ngữ của UHDEM, đề nghị thông báo đến Đội 14, Phòng CSĐT về TTXH. Công an TP Hà Nội (số 7 Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. ĐT: 043.9396242, 043.9396134. Fax: 043.9396135).