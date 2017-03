Sẽ làm rõ dấu hiệu chống người thi hành công vụ

Phần lớn họ là dân ở xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn (Hà Nội). Những người này hành nghề mồi chài khách đi taxi “dù”, xe “dù” bằng cách giả danh người của các công ty du lịch đến đón khách.

Theo Thượng tá Trần Quang Huy, Trưởng Công an huyện Sóc Sơn, vụ này có dấu hiệu hai bên đánh lộn chứ không hẳn lực lượng an ninh sân bay bị vây đánh. Vụ ẩu đả có tính chất nghiêm trọng bởi khi công an đến can thiệp, hai bên vẫn tiếp tục xô xát. Vì thế, công an sẽ làm rõ các hành vi chống người thi hành công vụ…

THÀNH VĂN