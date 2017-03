Sẽ mời Bộ Công an để xử lý mạnh tay vấn đề mất cắp tại sân bay

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Mới đây ông Nguyễn Nhật, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cùng lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam đã có buổi làm việc với Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tìm giải pháp giải quyết tình trạng nêu trên.Theo ông Nguyễn Đức Tiến - Phó Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, kiêm Giám đốc Trung tâm An ninh hàng không Tân Sơn Nhất, trong 9 tháng qua, Trung tâm An ninh hàng không đã trực tiếp phát hiện 15 trường hợp nhân viên phục vụ mặt đất lấy đồ vật, tài sản trong hành lý của hành khách mang ra ngoài.Ngoài ra còn phát hiện, bắt quả tang 1 trường hợp nhân viên hàng không trộm cắp xăng dầu, 8 trường hợp hành khách lấy đồ của nhau tại khu vực an ninh, hỗ trợ an ninh các sân bay địa phương xác minh làm rõ 4 trường hợp hành khách lấy đồ nhầm của nhau.Bên cạnh đó, an ninh hàng không Tân Sơn Nhất đã xử lý 31 trường hợp hành khách báo mất đồ vật, tài sản trong hành lý, bắt quả tang 7 trường hợp trộm cắp điện thoại, móc túi khu vực công cộng, lập biên bản ghi nhận 1.346 trường hợp hành lý rách, vỡ trên hầm tàu máy bay, trong khu vực băng chuyền hành lý.Theo ông Nguyễn Đức Tiến, qua việc triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, việc mất cắp đã có chiều hướng giảm so với năm trước. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp nhân viên các đơn vị liên quan đến dây chuyền phục vụ hành khách cố tình chiếm đoạt tài sản để quên của hành khách.“Ngay sau khi nhận được thông tin về mất cắp hành lý, Trung tâm an ninh hàng không Tân Sơn Nhất đã triển khai lực lượng, tổ chức kiểm tra các khu vực nghi vấn, kiểm soát chặt chẽ nhân viên thực. Tuy nhiên, do thông tin hành khách trình bày chưa rõ ràng, cụ thể về đặc điểm tình trạng hành lý, tài sản đồ vật bị mất cắp nên việc triển khai tìm kiếm còn hạn chế,” ông Nguyễn Đức Tiến cho biết.Ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết, để hạn chế tình trạng mất cắp tài sản tại sân bay cần phân định được trách nhiệm của doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng phục vụ hành lý, hàng hóa để tìm ra cái gốc của vấn đề, sau đó mới xoáy vào bài toán trách nhiệm. Đặc biệt, cần xác định nơi mất tài sản (tại sân bay hay ở nơi khác rồi đến sân bay mới phát hiện ra) thì mới có thể kiểm soát được tình trạng mất cắp tài sản.Ông Lại Xuân Thanh cũng cho rằng, không chỉ tuyên truyền, nâng cao ý thức cho nhân viên hàng không mà còn phải tuyên truyền đến hành khách không để đồ giá trị cao trong hành lý nhằm chống nạn mất cắp. Thực tế thời gian qua cho thấy, không phải hãng hàng không nào cũng thực hiện việc tuyên truyền này một cách đầy đủ.Ông Nguyễn Nhật, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đề nghị các doanh nghiệp hoạt động trong Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cần nâng cao trách nhiệm, nâng cao thương hiệu để giữ uy tín cho mình cũng như cho cả sân bay Tân Sơn Nhất.Đối với Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, ông Nguyễn Nhật đề nghị phải quản lý chặt chẽ các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn mình quản lý; nếu doanh nghiệp để xảy ra mất cắp phải xử lý nghiêm khắc, xem xét cho hoạt động nữa hay không.“Trên phạm vi cả nước, chỉ có sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài mất cắp, ngay cả sân bay Đà Nẵng có khoảng 5-6 triệu hành khách/năm, hàng hóa qua cảng cũng nhiều nhưng chưa xảy ra tình trạng này. Ở đây có một sự lộn xộn do sự phối hợp không rõ ràng, chưa cụ thể cho nên chưa tìm ra mấu chốt để xử lý. Rõ ràng, để xảy ra tình trạng mất cắp nhiều trong sân bay là điều không thể chấp nhận được. Sắp tới Bộ Giao thông Vận tải sẽ mời Bộ Công an vào cuộc để xử lý mạnh tay vấn đề mất cắp trong sân bay,” ông Nguyễn Nhật nhấn mạnh.Theo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, để hạn chế tình trạng mất cắp trong sân bay, Trung tâm an ninh hàng không đã phổ biến các hành thức, thủ đoạn, hành vi vi phạm của các đối tượng đến toàn thể lực lượng an ninh; tăng cường kiểm tra thường xuyên, đột xuất nhân viên nội bộ các đơn vị, kể cả nhân viên an ninh hàng không, nhân viên kỹ thuật,Trung tâm an ninh hàng không cũng xây dựng quy chế kiểm soát an ninh nội bộ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất; tổ chức cam kết đối với những nhân viên tiếp xúc với hàng hóa, hành lý không tham gia hoặc không tiếp tay cho hành vi trộm cắp tài sản dưới mọi hình thức.Riêng trong tháng 8/2015, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã tiến hành bổ sung 53 nhân viên an ninh. Ngoài ra, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất còn triển khai lắp đặt 410 camera giám sát ở khu vực nhà ga hành khách quốc tế và quốc nội.Trong thời gian tới, Trung tâm an ninh hàng không sẽ kiểm tra thường xuyên, bất thường các vị trí trọng yếu, tiến hành cải trang thành nhân viên của các đơn vị để kiểm tra, giám sát tại khu vực băng chuyền, chất xếp hành lý, cửa cổng ra vào…; kiểm tra ngẫu nhiên hành lý ký gửi và xách tay, đảm bảo nhân viên an ninh soi chiếu tuyệt đối không được tự ý tiếp xúc với hành lý.Về công tác giám sát qua hệ thống camera, hiện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã lắp đặt hầu hết tại các khu vực nhà ga như ga quốc tế (291 camera loại cố định và xoay), ga quốc nội (119 camera).

Trong năm nay, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ tiếp tục lắp đặt thêm 130 camera để đảm bảo việc giám sát được liên tục. Ngoài ra Trung tâm an ninh hàng không còn phối hợp Cảng vụ hàng không miền Nam, Trung tâm khai thác ga tổ chức khảo sát, điều chỉnh góc nhìn, dịch chuyển camera cho phù hợp với công tác giám sát an ninh; kiện toàn hệ thống camera giám sát theo luồng di chuyển của hành lý, bổ sung camera giám sát tại khu vực kiểm tra an ninh đối với hành lý./.

Theo Vietnam+