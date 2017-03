Sẽ mua gạo trả cho dân trong quý I-2012

(PL)- Ông Nguyễn Thọ Cảnh, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An, cho biết về vụ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An nợ đồng bào miền núi gần 700 tấn gạo chương trình trợ cấp trồng rừng thay thế nương rẫy, UBND tỉnh Nghệ An sẽ cấp kinh phí mua gạo trả cho dân trong quý I-2012.

Như báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh, gần hai năm nay Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An nợ đồng bào dân tộc ở các huyện Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Kỳ Sơn, Tương Dương gần 700 tấn gạo theo chương trình trợ cấp trồng rừng thay thế nương rẫy. Trước tết Nhâm Thìn 2012, Chính phủ đã phải xuất cấp gạo cứu đói cho hàng ngàn hộ dân chưa nhận được số gạo trên. Đ.LAM