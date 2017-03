Sẽ ngăn chặn người Việt sang Campuchia đánh bạc

Theo đó, hiện mỗi ngày có khoảng 1.000 người từ Tiền Giang, Bến Tre, Long An, Vĩnh Long, TP.HCM… sang Campuchia đánh bạc qua đường cửa khẩu Bình Hiệp (Mộc Hóa), Tho Mo (Đức Huệ), Hưng Điền (Tân Hưng) và một số tuyến đường mòn trên biên giới. Hiện có nhiều “cò”, dịch vụ xe du lịch đưa người dân sang Campuchia đánh bạc; cứ lôi kéo được một khách thì chủ casino sẵn sàng trích 200.000 đồng cho “cò”.

Ông Đỗ Hữu Lâm - Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết tới đây lực lượng công an và biên phòng sẽ phối hợp lập danh sách người thường xuyên sang Campuchia để ngăn chặn. Đồng thời, công an địa phương rà soát các chủ phương tiện, đối tượng cò mồi đưa người sang Campuchia đánh bạc để có biện pháp xử lý.

Được biết riêng huyện Mộc Hóa có trên 300 người thường sang Campuchia đánh bạc đã bị công an buộc làm cam kết không tái phạm.

