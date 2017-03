Sẽ phá bỏ khách sạn do tỉ phú Mỹ Larry Hillblom xây dựng

Được biết khách sạn Novotel (bốn sao) trước đây do tỉ phú Mỹ Larry Hillblom (1943-1995) là chủ đầu tư xây dựng sau khi mua lại khách sạn Vĩnh Thủy (Phan Thiết). Sinh ra trong một gia đình thuộc dạng trung bình ở bang California (Mỹ), khi còn nhỏ ông rất say mê học tập với tham vọng lớn lên sẽ kiếm thật nhiều tiền. Năm 1969, sau khi tốt nghiệp ĐH ngành luật, Larry quyết định đến New York tìm cơ hội làm ăn và góp vốn với hai người nữa mở Công ty DHL. Cổ phần của Lary Hillblom trong DHL lên đến hàng tỉ USD. Tuy giàu có nhưng trang phục chính của Lary Hillblom là quần bò bạc màu và áo thun ngắn tay. Chính vì vậy mà ông được giới kinh doanh đặt cho cái tên "tỉ phú quần bò". Cuối năm 1992, Lary Hillblom sang VN tìm cơ hội làm ăn. Thế rồi trong thời gian nâng cấp khách sạn Vĩnh Thủy, "tỉ phú quần bò" đã phải lòng cô gái Việt tên Hiền (tên khai sinh là Nguyễn Thị Bé), sinh năm 1974 tại xã Tân Xuân, Hàm Tân, Bình Thuận. Sau đó cô Bé có thai với ông Larry và trốn về quê sinh ra một bé trai đặt tên là Nguyễn Bé Lory. Ngày 20-5-1995, nghe tin cách quần đảo Mariana thuộc Mỹ khoảng 1.000 dặm có một núi lửa vừa hoạt động trở lại, đang phun ra những cột nham thạch rất kỳ lạ, Lary liền bay về Mỹ rồi kéo viên phi công riêng của mình lên máy bay để tới xem cho biết. Khi bay được 100 dặm, gặp thời tiết xấu, máy bay của Lary trên đường quay trở lại thì gặp sự cố và đâm thẳng xuống biển. Sau nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng cứu hộ chỉ tìm thấy một phần thi thể của viên phi công mà không tìm thấy xác của Lary. Sau khi tỉ phú Larry chết tại Mỹ đã có một cuộc chiến về pháp lý với hàng trăm luật sư tham gia để giành quyền thừa kế cho các con rơi của tỉ phú Larry tại Đông Nam Á. Cuối cùng chỉ có bốn trong tám đứa trẻ được chính thức công nhận là máu mủ của ông Larry gồm Nguyễn Bé Lory, người VN và ba cậu bé người Philipines và Saipan là Jellian Cuatero, Mercedita Feliciano và Larry Junior Hillblom. Cuối năm 2015, Nguyễn Bé Lory sau khi đủ 21 tuổi đã được hưởng gia sản lên đến gần 100 triệu USD. Lần về VN gần đây, Lory và mẹ cũng đã ghé thăm khách sạn nơi người cha vắn số của anh đã bỏ tiền ra đầu tư.