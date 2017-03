Sẽ trình Thủ tướng vụ “ô tô biển ngoại giao bất hợp pháp”

Theo Thái Sơn (TNO)



Tại cuộc họp này, hầu hết các ý kiến đều ủng hộ việc cơ quan công an tạm giữ các phương tiện này.Tuy nhiên việc xử lý cần phải được cân nhắc kỹ hơn trên cơ sở thực hiện theo đúng các quy định pháp luật, do đó các bộ ngành thống nhất sẽ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Phú Thọ đã tạm giữ 25 ô tô thuộc diện này, trong đó đã ra quyết định xử phạt và tịch thu 11 chiếc để bán đấu giá sung vào công quỹ.