Sẽ xây trung tâm điều khiển giao thông thông minh

“Để giải quyết nạn kẹt xe, tôi cho rằng ngoài việc tăng cường giáo dục ý thức cho người dân, TP phải đầu tư cải thiện hạ tầng giao thông. Hiện nay, ở ingapore có trung tâm điều khiển giao thông rất hiện đại, tất cả các chốt đèn đều gắn camera nối mạng với trung tâm. Mỗi khi có sự cố, trung tâm sẽ cử xe cứu hộ, cảnh sát đến “giải cứu” ngay lập tức. Việc này vừa giảm được số CSGT đứng chốt, vừa giải quyết hiệu quả nạn kẹt xe nên tuy chi phí đầu tư rất cao nhưng TP sẽ quyết tâm làm”. Bà Trần Thị Ngọc Anh, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND TP.HCM, phát biểu tại buổi đối thoại Xây dựng văn hóa giao thông do Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM tổ chức sáng 31-10.

Ông Trần Quốc Hùng, ủy viên thường trực Ban An toàn giao thông TP, cho biết thêm: Hiện TP mới chỉ có 49 chốt đèn gắn camera nối mạng với Trung tâm Điều khiển đèn tín hiệu giao thông thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ (Công an TP.HCM). Dự kiến Trung tâm Điều khiển giao thông thông minh sẽ do Sở Giao thông Vận tải quản lý. Tuy nhiên, đó là giải pháp dài hạn, còn các giải pháp trung hạn, ngắn hạn như mở rộng đường, giảm rào chắn... vẫn phải làm song hành.

Theo thượng tá Võ Văn Vân, Phó phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an TP.HCM, từ đây đến cuối năm 2009, TP sẽ tăng thêm hơn 300 CSGT để góp phần giải quyết nạn kẹt xe. Tuy nhiên, ông Vân nhấn mạnh: “Điều quan trọng là phải tăng cường giáo dục văn hóa giao thông cho cả người dân lẫn CSGT. Hiện nay, Phòng thường xuyên giáo dục nâng cao ý thức cho các chiến sĩ, đồng thời kiên quyết xử lý những trường hợp sách nhiễu, vòi vĩnh...”.

Đồng quan điểm, Phó Bí thư Thành đoàn TP Bùi Tá Hoàng Vũ cho hay Thành đoàn đã có nhiều biện pháp để nâng cao văn hóa giao thông cho học sinh, sinh viên, thanh niên. Hiện các trường đại học, cao đẳng đều thành lập đội thanh niên tình nguyện, đội phản ứng nhanh... để phối hợp cùng lực lượng chức năng giải quyết tình trạng kẹt xe những lúc tan trường.

Cuối cùng, chương trình cho phát một đoạn băng ghi lời của Giám đốc Sở GTVT Trần Quang Phượng về các giải pháp chống kẹt xe. Theo ông Phượng, đến năm 2020 TP phải xây dựng hoàn chỉnh hệ thống giao thông theo hướng tập trung xây các đường vành đai, đường xuyên tâm... để giảm áp lực xe vào trung tâm TP. Trong khi chưa xây xong metro, phải vận động người dân “nào ta cùng buýt” để giảm lượng xe cá nhân lưu thông...

TRỌNG MẠNH