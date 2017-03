Sẽ xử lý lãnh đạo nếu để cấp dưới sai phạm

Đó là một trong những chỉ đạo của thượng tướng Trần Đại Quang, bộ trưởng Bộ Công an, tại công điện gửi thủ trưởng các tổng cục và các đơn vị trực thuộc bộ; giám đốc công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; giám đốc các sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy.



Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra; ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý vi phạm và các hiện tượng tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ.



Công điện cũng nêu rõ: tỉ lệ cán bộ, chiến sĩ sai phạm sáu tháng đầu năm 2012 giảm so với sáu tháng đầu năm 2011.



Tuy nhiên, một số công an đơn vị, địa phương còn để xảy ra sai phạm của cán bộ, chiến sĩ, gây bức xúc trong dư luận xã hội và làm giảm uy tín của lực lượng công an nhân dân.



Theo MINH QUANG (TTO)