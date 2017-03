“Sẽ xử lý nghiêm các CSGT sai phạm”

Trên các số báo vừa qua, chúng tôi phản ánh nạn đóng “hụi chết” của các tài xế xe tải cho CSGT trên QL20 đoạn qua tỉnh Lâm Đồng. Ngay sau khi báo đăng, bốn trung tá CSGT liên quan bị giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng ra quyết định tạm đình chỉ công tác để làm tường trình, kiểm điểm. Công an cũng đang xác minh các trường hợp cán bộ, chiến sĩ CSGT khác có sai phạm để xử lý.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá TRẦN ĐÌNH THƯ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, nói: Bất kể cán bộ, chiến sĩ nào sai phạm đều bị xử lý nghiêm theo điều lệnh của ngành và quy định của pháp luật...

. Phóng viên: Thưa ông, với thông tin các CSGT trên QL20 nhận tiền tháng của các tài xế xe tải tại một số chốt, trạm, Công an tỉnh Lâm Đồng đã có động thái chấn chỉnh gì? Quan điểm của ban giám đốc về việc này?

+ Đại táNgay khi báo đăng bài đầu tiên, giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, phòng CSGT xác minh ngay, làm rõ những nội dung mà báo đã nêu, đồng thời thu thập đầy đủ thông tin để xử lý theo quy định. Ban Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và cảm ơn những thông tin mà báo đã phản ánh. Qua đó, nó giúp công an tỉnh kịp thời chấn chỉnh đối với các sai phạm của lực lượng CSGT trong tỉnh.

Xử lý nghiêm sai phạm

. Người dân rất thông cảm với những khó khăn, vất vả của lực lượng CSGT khi phải ra đường làm nhiệm vụ và không ai chấp nhận một số chiến sĩ CSGT “dấm dúi” nhận tiền của người tham gia giao thông. Riêng một số chốt, trạm CSGT trên QL20 việc nhận tiền lại diễn ra trong trụ sở các cơ quan này. Ông có bất ngờ với việc này không?

+ Quan điểm của ban giám đốc công an tỉnh là chỉ đạo lực lượng CSGT nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ tuần tra kiểm soát nhằm đảm bảo ATGT trên địa bàn toàn tỉnh. Trong năm 2012, tỉnh Lâm Đồng đã thành công trong việc kéo giảm cả ba mặt về tai nạn giao thông.

Chúng tôi đã có nhiều văn bản chỉ đạo, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ là phải giữ nghiêm điều lệnh trong công tác tuần tra, kiểm soát giao thông. Cùng với đó, công an đã tiến hành nhiều biện pháp nghiệp vụ, từ công khai đến bí mật, thậm chí tiến hành các biện pháp ngoài giờ để kịp thời ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực trong lực lượng CSGT. Tuy nhiên, trong thực tế công tác vẫn còn một số cán bộ, chiến sĩ CSGT tiêu cực như báo đã phản ánh…

. Thưa ông, ngoài việc chung chi tại các chốt, trạm CSGT, dư luận còn cho rằng một số tài xế phải chung chi tiền tháng cho CSGT thông qua một số cây xăng, dầu trên địa bàn. Công an tỉnh Lâm Đồng có biết việc này và hướng xử lý?

+ Chúng tôi có nghe dư luận nói về vấn đề này và ban giám đốc đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tìm tài liệu liên quan, tiếp tục xác minh để xử lý nghiêm.

Đến từng trạm, chốt để chấn chỉnh

. Bước đầu, ban giám đốc đã xử lý các cán bộ trực thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng. Nhưng trên thực tế, việc nhận tiền tháng của tài xế xe tải còn xảy ra ở các huyện; có người là người thân của lãnh đạo công an. Liệu có “vùng cấm” nào trong việc xử lý không, thưa ông?

+ Bất kể cán bộ, chiến sĩ của huyện hay tỉnh, có sai phạm là chúng tôi xử lý nghiêm theo điều lệnh của ngành và quy định của pháp luật.

. Để giữ vững an toàn giao thông trên QL20, Phòng CSGT đã bố trí đến bốn chốt, trạm CSGT trên đoạn đường chưa đến 160 km, chưa kể các chốt của công an các huyện mà quốc lộ đi qua, liệu có phù hợp với việc hạn chế tiếp xúc giữa CSGT với người tham gia giao thông không, thưa ông?

+ Thực tế trên đoạn đường này chúng tôi chỉ bố trí một trạm kiểm soát giao thông Madagui mà thôi. Chốt 320 và chốt Phú Hiệp là hai chốt trực thuộc trạm Madagui. Riêng đội Prenn trực thuộc đội tuần tra (PC67). Việc bố trí các chốt trên không chỉ để tạo thuận lợi cho lực lượng CSGT trong tuần tra kiểm soát giữ gìn an toàn giao thông mà còn thực hiện thêm nhiệm vụ phòng, chống tội phạm xảy ra trên quốc lộ này.

Sau khi báo nêu hiện tượng tiêu cực trên QL20, bên cạnh việc chỉ đạo xác minh thông tin để xử lý những sai phạm, đích thân giám đốc công an tỉnh đã gặp gỡ, trao đổi với lực lượng CSGT. Giám đốc cũng tỏ rõ quan điểm xử lý nghiêm những cá nhân sai phạm gây ảnh hưởng đến uy tín của ngành, của lực lượng. Giám đốc cũng động viên, chia sẻ những khó khăn, cực nhọc của lực lượng CSGT và động viên anh em tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Cùng với đó, thực hiện chỉ đạo của giám đốc, lãnh đạo Phòng CSGT tỉnh đã đến từng chốt, trạm kiểm soát giao thông, có biện pháp chấn chỉnh những sai phạm tại từng chốt, trạm.

. Xin cảm ơn ông.

VÕ TÙNG - DUY ĐÔNG thực hiện