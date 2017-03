Sẽ xử lý nghiêm vụ trung úy xô xát với dân

Theo Đại tá Nguyễn Công Anh, trước đó Trung úy Nguyễn Xuân Tuệ (công tác tại Ban Chỉ huy quân sự TP Biên Hòa) có mâu thuẫn với vợ chồng anh Phạm Anh Hoàng phường Tân Mai, TP Biên Hòa). Tối 23-6, Trung úy Tuệ sau giờ trực đã đi xe máy tìm đến nhà anh Hoàng để nói chuyện.

Tại đây, giữa Trung úy Tuệ và những người trong gia đình anh Hoàng xảy ra to tiếng. Sau đó, Trung úy Tuệ gọi điện thoại thông báo sự việc với Trung úy Ngô Thanh Chương đang trực tại cơ quan. Lập tức Trung úy Chương điều động năm dân quân tự vệ xuống nhà anh Hoàng. Khi lực lượng dân quân tới nơi thì thấy Trung úy Tuệ đang xô xát với vợ chồng anh Hoàng nên chạy vào can ngăn. Lúc Trung úy Tuệ định lên xe máy bỏ về thì bị người dân chặn lại và gọi công an phường đến lập biên bản.

VĂN NGỌC