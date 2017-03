Sẽ xử lý những kẻ gây rối ở Trại giam Xuân Lộc

Vì sao phạm nhân có điện thoại để gọi ra ngoài? Ngay khi sự việc diễn ra, phạm nhân Nguyễn Ngọc Cường đã dùng điện thoại liên lạc ra bên ngoài và hô hào, kích động. Về việc vì sao phạm nhân tuồn được điện thoại vào khu vực giam giữ, Thiếu tướng Đình cho biết: Chúng tôi đã phát hiện ra cách thức mà các đối tượng này giấu điện thoại đưa vào khu vực giam giữ, qua mặt cán bộ quản giáo. Khi vào trại, các đối tượng này lấy ra dùng, sau đó cũng có cách cất giấu tránh bị cán bộ quản giáo phát hiện. _________________________________________ Củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án Ngày 1-7, Đại tá Hồ Phi Thắng, giám thị trại giam Xuân Lộc, cho biết cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án gây rối trật tự, phá hủy tài sản tại Trại giam Xuân Lộc. Bước đầu đã xác định các phạm nhân Phạm Văn Trí (có bốn tiền án, bị phạt 14 năm tù về tội lừa đảo), phạm nhân Phạm Ngọc Hường (bị phạt 14 năm tù về tội cướp tài sản) và Nguyễn Văn Tân (có một tiền án, bị phạt chín năm tù về tội cướp giật tài sản)… đã dùng đá ném vào cán bộ quản giáo, gây mất an ninh trật tự. Khi các cán bộ quản giáo đến xử lý thì Nguyễn Văn Tân dùng đá và dùi tự chế tấn công khiến trung úy Nguyễn Văn Tuấn bị thương… Trung tướng Cao Ngọc Oánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án và hỗ trợ Tư pháp (Tổng cục 8, Bộ Công an), cho biết các phạm nhân cầm đầu vụ gây rối trên đều là lưu manh chuyên nghiệp, không có quyết tâm cải tạo, thường xuyên vi phạm nội quy, kỷ luật của trại giam.